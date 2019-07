Mindestens zwei neue Spieler sollen noch kommen, vielleicht sogar drei. Auf der Suche nach Verstärkungen schaute sich Frank Baumann am Freitagabend die Partie Rapid Wien gegen RB Salzburg an. „Es hat sich angeboten, das Spiel abzudecken, es liegt ja fast auf dem Weg„, bestätigte Baumann am Sonnabendmittag seinen Spionage-Trip. Die Partie endete mit einem 2:0-Auswärtssieg der Salzburger. „Ich habe ein gutes Spiel gesehen.“

Laut „Bild„ hat Baumann dabei den Wiener Thomas Murg beobachtet, einen offensiven Mittelfeldspieler. „Das kann ich nicht bestätigen“, sagte Baumann im Trainingslager in Grassau. Allerdings lässt die Position vermuten, dass die Spur nicht besonders heiß ist. Baumann hatte zuletzt häufiger betont, dass ein Außenverteidiger sowie ein defensiver Mittelfeldspieler Priorität haben. Außerdem soll Rapid für Murg, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, eine Ablöse von 4 Millionen Euro fordern.

Durch die Verletzung Ludwigs Augustinssons, der aufgrund von Beschwerden im linken Bein das Trainingslager verlassen hat, sind die Personalprobleme in der Verteidigung größer geworden. Baumann: „Im Abwehrbereich darf nichts mehr passieren, deswegen gehe ich davon aus, dass, wenn wir jemanden verpflichten, es eher ein defensiver Spieler wird."

Und da gibt es bei Rapid Wien jemanden, der auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler ins Raster passt: Stefan Schwab. Der wuchtige Kapitän hat sowohl defensive als auch offensive Qualitäten. Und torgefährlich ist er auch: vorvergangene Saison erzielte der 28-Jährige 12 Treffer und bereitete acht vor. Schwabs Marktwert liegt bei etwa zwei Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch über eine Saison.

„Mindestens zwei Positionen möchten wir noch besetzen. Das wird bis zum 2. September der Fall sein„, sagt Baumann. Es sei durchaus möglich, dass die Transfers sich noch hinziehen könnten: „Wenn man einen sehr hohen Anspruch an die Qualität hat, muss man auch mal Geduld haben“, sagt Baumann.