Werder-Sportchef Frank Baumann war am Dienstag bei den Sixdays zu Gast. (nordphoto)

Nach dem Hoffenheim-Spiel hatte Frank Baumann das gesagt, was er vorher schon häufig verkündet hatte. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Werder bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar noch eine Verstärkung hole. Der Transfer müsse aber Sinn ergeben, und das Vertrauen in den aktuellen Kader sei groß. Die Botschaft: Alles ist offen.

Am Dienstagabend nun war Baumann zu Gast bei den Sixdays, und dort klangen seine Aussagen etwas anders – eher so, als würde in der Winterpause noch etwas passieren. „Wir sind durchaus optimistisch, dass wir noch einen Spieler verpflichten werden“, sagte der Sportchef dem Radiosender „Bremen Eins“. Ein Versprechen ist das zwar nicht, aber Hoffnung dürfte Baumann damit vielen Werder-Fans machen, die noch auf Verstärkungen im Abstiegskampf hoffen. „Wir halten beide Augen und die Ohren offen, damit wir mitbekommen, ob der ein oder andere Spieler doch noch zu bekommen ist und vielleicht unzufrieden ist mit seiner Situation“, versprach Baumann.

Das Thema Neuverpflichtungen wird bei Werder nicht erst seit Sonnabend heiß diskutiert, aber seitdem nahm die Debatte deutlich an Fahrt auf. Direkt nach der Partie gegen Hoffenheim hatte Max Kruse als erster Werder-Profi klar gefordert, dass mindestens ein Neuzugang kommen müsse. Baumann zeigte danach Verständnis für Kruses Aussage – und tendiert jetzt offensichtlich auch dazu, in der Winterpause noch tätig zu werden. (mw)

Den Radiobeitrag von „Bremen Eins“ mit Baumanns Aussagen könnt ihr hier hören.