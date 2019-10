Baumann stolz auf das Weserstadion

In seinem Wohnzimmer: Werders Sportchef Frank Baumann genießt die Atmosphäre im Weserstadion. (nordphoto)

Das Interview von Hertha-Manager Michael Preetz im WESER-KURIER findet Zustimmung bei Werder. Vor dem Duell an diesem Sonnabend in Bremen (15.30 Uhr) hatte Preetz darin den „unfassbaren Zusammenhalt und die ganz tolle Atmosphäre bei Werders Heimspielen“ gerühmt und einen Zusammenhang hergestellt im Kampf um Europa. Während Hertha durch den Einstieg des Investors Lars Windhorst nun zusätzliche Millionen in die Mannschaft und in die Struktur investieren kann, sei das Weserstadion ein Plus für Werder, erklärte Preetz: „Im Vergleich zu unserem Olympiastadion hilft das natürlich enorm. Das ist ein Faktor, finde ich, für die Bremer Mannschaft, dass Fans und Verein so eng beieinander sind. Ich glaube auch, dass das für einige Prozentpunkte auf dem Feld und auch für einige Punkte in der Tabelle gut ist.“ Es gebe eben unterschiedliche Wege zum Ziel Europa, sagte Preetz, „möglicherweise führen ja auch beide Wege ins Ziel“.

Werders Geschäftsführer Frank Baumann erklärt dazu im Gespräch mit dem WESER-KURIER: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Charme und der Atmosphäre des Weserstadions, das liegt aber nicht nur am Standort des Stadions, sondern auch an den Fans, die es füllen. Die Zuschauer sind eng am Spielfeld, diese Atmosphäre kann durchaus Punkte bringen. Hertha kann die Stimmung im großen Olympiastadion mit der Laufbahn vielleicht nicht so direkt auf die Mannschaft übertragen.“

Baumanns Lob für Hertha

Trotz des möglichen Stadion-Nachteils sieht Baumann die Berliner Hertha aber auf einem sehr positiven Weg. „Grundsätzlich gehört Hertha BSC durch die gute Arbeit von Michael Preetz und seinem Team in den nächsten Jahren ohnehin zu den Kandidaten fürs internationale Geschäft, auch unabhängig vom Engagement eines Investors“, sagt Werders Sportchef.

Ob die Atmosphäre im Weserstadion tatsächlich ein paar Punkte mehr einbringt, lässt sich natürlich nicht beweisen. Zumal es auch weitere sehr imposante Arenen in der Bundesliga gibt. „Andere Vereine haben viel Geld und ein schönes, enges Stadion. In dem Wettbewerb befinden wir uns“, sagt Baumann, „wir sind mit unsere Atmosphäre im Weserstadion jedenfalls außerordentlich zufrieden.“

Diese anspornende Stimmung soll sich auch und gerade im Heimspiel gegen die nun wirtschaftlich wesentlich stärkere Hertha wieder zeigen.