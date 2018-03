Eigentlich, sagt Frank Baumann, hätte er da ja gar nicht stehen sollen. Mitten im Hamburger Strafraum, beim wohl bekanntesten Eckstoß der Derby-Geschichte (Stichwort: Papierkugel). „Normalerweise stand ich immer am kurzen Pfosten, um den Eckball zu verlängern“, sagt Baumann. Nicht so am 7. Mai 2009, im Rückspiel des Uefa-Pokal-Halbfinals in Hamburg. „In der Aktion habe ich mit Hugo Almeida getauscht.“

Und Almeida war es dann auch, der in der 83. Spielminute einen Eckstoß von Diego Richtung Hamburger Tor verlängerte. HSV-Profi Piotr Trochowski versuchte auf der Torlinie zu klären, traf aber nur den mutig auf ihn zustürmenden Baumann, der den Ball irgendwie mit Schulter und Kopf über die Linie bugsierte. Im offiziellen Spielbericht wurde das 3:1 als „Kopfballtor“ festgehalten, worüber Baumann auch heute noch schmunzeln kann. „Ich wurde ja mehr angeschossen“, sagt er, „aber es war ein sehr, sehr schöner Moment.“

Es war auch ein sehr, sehr wichtiges Tor. „Wahrscheinlich das wichtigste in meiner Karriere“, sagt Baumann, denn Werder gewann am Ende mit 3:2 und zog – nach der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel – nur dank der mehr erzielten Auswärtstore ins Uefa-Pokal-Finale ein (das Werder ein paar Wochen später gegen Schachtar Donezk verlor). Für Baumann waren die legendären vier Nordderbys (DFB-Pokal-Halbfinale, Bundesliga und Uefa-Pokal-Halbfinale mit Hin- und Rückspiel) innerhalb von 19 Tagen zugleich die letzten; im Sommer 2009 beendete der langjährige Mannschaftskapitän seine Karriere. Als Pokalsieger.