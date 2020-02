Ilia Gruev steht aufgrund der vielen Standardgegentore in der Kritik. (nordphoto)

Werders Bilanz ist verheerend. Bereits 16 Gegentore fingen sich die Bremer nach einer gegnerischen Standardsituation ein, allein elf davon nach einer Ecke. keine andere Bundesliga-Mannschaft ist in dieser Disziplin derart schwach in der laufenden Saison. Was auch immer bislang versucht wurde, so richtig abgestellt wurde die Schwäche nicht. Zu allem Überfluss ist die Elf von Trainer Florian Kohfeldt seinerseits offensiv enorm harmlos, nach einem ruhenden Ball gelingt es kaum einmal, im Strafraum für Gefahr zu sorgen.

Im Zentrum der Kritik steht immer wieder Ilia Gruev, den Kohfeldt im vergangenen Sommer neu in seinen Trainerstab aufnahm und der sich speziell dem geschilderten Thema widmen sollte. Sportchef Frank Baumann nahm den Gescholtenen am Donnerstagabend während des WK-Talks des WESER-KURIER nun in Schutz und betonte, dass er sich bei der ganzen Diskussion vor allem an einer Begrifflichkeit störe. „Wir haben keinen Standardtrainer eingestellt“, hob Baumann hervor. „Wir haben einen Co-Trainer eingestellt, der wie jeder Mitarbeiter einen bestimmten Schwerpunkt betreut. Trotzdem ist es immer eine Teamentscheidung.“

Am eigentlich Problem ändert diese Differenzierung allerdings nichts - das weiß auch Werders Sportchef. „Natürlich haben wir zu viele Fehler gemacht, aber die Spieler sind dort in der Verantwortung“, sagte Baumann. „Es waren sehr häufig Konzentrationsmängel und Aufmerksamkeitsdefizite, durch die es dem Gegner leicht gemacht wurde.“ Konkrete Anweisungen durch das Trainerteam, wie sich die Profis in besagten Situationen zu verhalten hätten, habe es stets gegeben. Darüber hinaus sei der längerfristige Ausfall wichtiger, kopfballstarker Akteure nicht unerheblich gewesen. „Durch das Fehlen von Spielern wie Theo Gebre Selassie, Niclas Füllkrug oder auch Ömer Toprak hat uns da Qualität gefehlt“, sagte Baumann.