Gegen Mainz wieder im Werder-Trikot? Winterneuzugang Kevin Vogt. (nordphoto)

Gegen die Bayern musste Kevin Vogt zur Halbzeitpause mit Adduktorenproblemen raus, und auch zwei Tage später ist noch nicht klar, ob der Defensivspieler am Sonnabend im Kellerduell in Mainz (15.30 Uhr, live bei Sky) für Werder auflaufen kann. „Wir müssen bei Kevin weiter Geduld haben“, sagte Manager Frank Baumann am Donnerstag, „sein Einsatz wird sich frühestens am Freitag, vielleicht auch erst am Spieltag selbst entscheiden.“

Besser sieht es bei Ludwig Augustinsson aus. Laut Baumann kann der schwedische Außenverteidiger, der gegen Bayern wegen erneuter Oberschenkelprobleme nicht im Kader stand, in Mainz wieder auflaufen. Außer Vogt habe es zudem keine weiteren angeschlagenen Spieler nach dem Bayern-Spiel gegeben, erklärte Baumann.