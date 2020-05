In einem Interview mit dem WESER-KURIER hat Dieter Burdenski die Arbeit der Bremer Geschäftsführung im Abstiegskampf kritisiert. „Sie schauen tatenlos zu, wie das Schiff langsam sinkt, und die Rettungsboote werden nicht ausgeholt„, sagt Burdenski. Gleichzeitig seien die Verantwortlichen beratungsresistent: „Sie haben ihr Konzept im Kopf und ziehen das gnadenlos bis zum bitteren Ende durch.“

Auf einer von Werder durchgeführten Pressekonferenz wehrte sich Frank Baumann am Freitagvormittag speziell gegen diesen Vorwurf. „Wir sind mit vielen, die sich in den letzten Wochen kritisch geäußert haben, regelmäßig im Austausch. Deswegen kann in den Vorwurf, dass wir kritische Geister nicht hören und in unsere Überlegen nicht einfließen lassen, überhaupt nicht gelten lassen. Das ist nicht so„, sagte Baumann und verwies darauf, offen für konträre Ansichten zu sein: „Wir hören uns auch Meinungen von Menschen an, die eine andere als wir haben.“

Auch die von Werders Rekordspieler Burdenski geäußerte Kritik, der Klub würde tatenlos beim Abstieg zuschauen, wollte Baumann nicht stehen lassen: „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten bewiesen, dass wir handeln. Dass wir alles dafür tun, um in der Liga zu bleiben."