Manager Frank Baumann weiß, dass er im Sinne von Werder Spieler verkaufen muss. Er sieht darin aber auch Chancen. (dpa)

Der erste Spieltag war im vergangenen Sommer noch nicht angepfiffen, als Werders Geschäftsführer Frank Baumann die Fans durch ein Interview im WESER-KURIER darauf vorbereitete, dass nach der Saison auch aus wirtschaftlichen Gründen etwas größere Veränderungen der Bremer Stammformation anstehen. „Es wird nach dieser Saison mit Sicherheit mehr Abgänge geben als in diesem Sommer, wo wir mit Max Kruse nur einen Stammspieler verloren haben. Das war sehr wenig“, sagte Baumann damals, „es ist wahrscheinlich, dass wir nach dieser Saison zwei oder drei Stammspieler verlieren. Das ist eine Chance für den Verein, aber auch für andere Spieler, sich zu entwickeln.“

Diese grundsätzliche Planung ist auch durch die Coronakrise mit all ihren Begleiterscheinungen nicht über den Haufen geworfen worden. „Es ist schon so, dass wir auf Transfereinnahmen angewiesen sind“, bestätigte Baumann nun in einem „Sky“-Interview, „das war bei Werder schon immer so, auch vor Corona.“ Welche Spieler durch Verkäufe Geld in die Vereinskasse spülen sollen, stehe aber „definitiv noch nicht fest“, betonte der Manager, denn: „Der Transfermarkt ist in den letzten Wochen ein Stück weit zum Stillstand gekommen. Viele Vereine haben sehr herausfordernde Situation zu bewältigen.“

Rashica-Wechsel wäre „in Ordnung“

Die größte Summe dürfte aber der Verkauf von Milot Rashica bringen, der wie berichtet künftig für RB Leipzig stürmen soll. Der Transfer ist noch nicht abgewickelt worden, weil alle Unwägbarkeiten der Coronakrise mit Bezug auf die Bundesliga noch abgewartet werden sollen, vor allem in Leipzig. Wegen diverser Klauseln in seinem Werder-Vertrag kann Rashica Bremen aber unabhängig vom Saisonausgang verlassen. Ohne den Wechsel bestätigen zu können, sagt Baumann über Werders besten Angreifer: „Wir haben immer mit Milot besprochen, dass er hier seinen Weg gehen und eine Entwicklung nehmen kann. Dass er ein richtig guter Bundesligaspieler sein kann, das hat er wirklich sehr regelmäßig und konstant bewiesen. Dass dann irgendwann der nächste Schritt für ihn kommen wird, das ist in Ordnung.“