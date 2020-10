Maske auf und durch: Frank Baumann ist in Coronazeiten doppelt gefordert. (nordphoto)

Über einen Mangel an Aufgaben kann sich Frank Baumann in diesen Tagen nicht beklagen. Als Geschäftsführer des SV Werder managt er eine Bundesligamannschaft und soll bis Montagabend im Idealfall Davy Klaassen und Milot Rashica für jeweils zweistellige Millionenbeträge verkaufen, einen Spieler als Ersatz beschaffen und noch ein paar Talente aus der zweiten Reihe sinnvoll verleihen. Doch wie er da am späten Abend im Weserstadion stand, zwei Stunden nach dem hart erzitterten 1:0-Sieg gegen Bielefeld, wirkte Baumann zusätzlich noch wie der Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts oder eines örtlichen Reisebüros: Er zog ein Papier in DIN-A4-Format aus der Hosentasche und beantwortete präzise alle Fragen nach Werders Nationalspielern. Und vorweg machte der Sportchef dabei klar, „dass wir die Regelung der Fifa nutzen und keinen unserer Spieler für Länderspiele in Risikogebiete abstellen – mit eine Ausnahme, und das ist Yuya Osako“.

In der Bundesliga ruht in den nächsten Tagen der Ball. Einige Werder-Profis wie Milos Veljkovic, Marco Friedl, Ludwig Augustinsson oder Osako wurden in dieser zweiten Länderspielphase der noch jungen Saison von ihren Heimatverbänden angefordert – was, wie immer, mit vielen Reisen in verschiedenste Regionen verbunden ist. In Zeiten der Corona-Pandemie bezieht Werder dabei nun eine klare Position: Weil das Bremer Gesundheitsamt aus guten Gründen verfügt hat, dass jeder Rückkehrer aus Risikogebieten anschließend in eine fünftätige häusliche Quarantäne muss, würde Werder in einigen Fällen noch zusätzlich zum Infektionsrisiko für die Spieler darunter leiden, dass die Profis durch die Quarantäne das nächste Bundesligaspiel der Bremer Mitte Oktober in Freiburg verpassen. „Und das“, betont Baumann, „ist für uns als abstellender Verein nicht akzeptabel.“

Agu und Pavlenka aus Kadern gestrichen

Seit Tagen schon wurde deshalb intensiv kommuniziert zwischen Werder und den einzelnen Verbänden, es wurden komplexe Absprachen getroffen. Und Baumann hofft, dass die in den einzelnen Fällen auch eingehalten werden. Die Lage ist nämlich schwierig zu überblicken. „Risikogebiet“, „Spiel eins in einem Risikogebiet“, „Verzicht auf das erste Spiel seines Landes wegen Risikogebiet, aber Teilnahme am zweiten Spiel“ – was Baumann alles vorlas über die Bremer Nationalspieler, war fast schon abendfüllend.

Und es hat für einzelne Spieler auch enttäuschende Konsequenzen. Zum Beispiel für den jungen Neuzugang Felix Agu: Der hätte sich auf Spiele in der deutschen U21-Nationalmannschaft freuen können, doch weil Werder die Reise zur Partie in Moldawien (9. Oktober) verweigert, verzichtete Nationaltrainer Stefan Kuntz auch für das zweite Spiel gegen Bosnien-Herzegowina (13. Oktober) auf den Bremer Außenverteidiger. Ähnlich ergeht es Torhüter Jiri Pavlenka, der für die Länderspiele der Tschechen in Israel (11. Oktober) und Schottland (14. Oktober) keine Erlaubnis von Werder bekam. Deshalb verzichtet sein Verband auch beim Spiel auf Zypern (7. Oktober) auf den Torhüter, Pavlenka bleibt komplett in Bremen.

Warum Osako eine Ausnahme ist

Osako ist deshalb eine Ausnahme, weil Werder in den vergangenen Jahren schon oft um Verständnis beim japanischen Verband bat und nie auf taube Ohren stieß. Der letzte Lehrgang des Nationalteams war vor fast einem Jahr. Diesmal treffen sich die Japaner für zwei Spiele in den Niederlanden. Das Nachbarland ist zwar auch ein Corona-Risikogebiet, doch Baumann und seine Kollegen handelten hier einen Kompromiss aus: Osako wird nur das erste Spiel der Japaner am Freitag (9. Oktober) gegen Kamerun bestreiten und danach sofort aus den Niederlanden zurück nach Bremen kommen und sich wie vorgeschrieben für fünf Tage in häusliche Quarantäne begeben. Damit würde der Offensivspieler Werder für das Bundesligaspiel in Freiburg (18. Oktober) wieder zur Verfügung stehen.

Augustinsson wiederum reist zwar nach Schweden zum Nationalteam, wird aber nicht zum ersten Spiel in Russland fliegen (8. Oktober), dafür aber am 11. Oktober in Kroatien und am 14. Oktober in Portugal antreten. Nur eines von drei vorgesehenen Länderspielen bestreiten Friedl (am 7. Oktober mit Österreich gegen Griechenland) und Veljkovic (am 9. Oktober mit Serbien in Norwegen). Die Spiele in Nordirland und Rumänien sowie in der Türkei werden beide nicht mitmachen.

Nur für Nick Woltemade läuft alles normal: Er spielt mit Deutschlands U 19 zweimal gegen Frankreich. Neuzugang Tahith Chong hat es diesmal gar nicht erst in den Kader der niederländischen U 21 geschafft.