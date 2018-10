Werder trifft in den beiden Begegnungen nach der Länderspielpause auf zwei der namhaftesten Gegner in der Bundesliga. Erst geht es zum FC Schalke 04, dann kommt Bayer 04 Leverkusen ins Weserstadion. Aktuell belegen die Europapokal-Teilnehmer allerdings nur den 15. und 14. Platz. „Das zeigt, dass die Tabelle noch keine Aussagekraft hat. Schalke und Leverkusen stehen normalerweise seit Jahren dort, wo wir hin wollen“, sagte Sportchef Frank Baumann zu Mein Werder.

Wo der Verein hin will, das haben die sportlich Verantwortlichen vor dem Saisonstart klar kommuniziert: nach Europa. Platz vier und 14 Punkte will Baumann allerdings nicht überbewerten. „Sieben Spieltage sind nicht einmal ein Viertel der Saison. Deshalb fühlen wir uns weder bestätigt in unseren Ansagen noch werden wir uns zurücklehnen. Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch viel zu tun“, sagte er.

Auf Schalke werde Werder trotz der Tabellensituation als „Außenseiter“ antreten. „Man muss sich nur anschauen, dass sie zuletzt zwei deutsche A-Nationalspieler auf der Bank sitzen hatten“, sagte Baumann. Beim 2:0 in Düsseldorf wurde DFB-Neuling Mark Uth eingewechselt, Sebastian Rudy saß 90 Minuten auf der Bank.