Zu seinen Aufgaben als Sportchef zählt Frank Baumann auch, sich über die wichtigsten Mannschaften des Juniorenbereichs zu informieren. Dazu gehört sowohl Spiele anzuschauen als auch hin und wieder bei Trainingseinheiten der sogenannten U-Mannschaften vor Ort zu sein. In dieser Saison hat das nur eingeschränkt stattgefunden. „Ich konnte nur wenige Jugendspiele anschauen“, sagt Baumann. Zum einen hat die verlängerte Transferphase bis in den Oktober viele Kapazitäten gebunden, zum anderen kam der erneute Lockdown, der den Trainingsbetrieb zum Erliegen gebracht hat. Neben dem Profiteam trainiert aktuell nur noch die U23.

Trotzdem steht die Nachwuchsarbeit nicht still. Wichtigster Ansprechpartner Baumanns ist für diesen Bereich Thomas Schaaf, seit dem 1. Juli 2018 Technischer Direktor des Klubs. Vergangenen Dienstag tauschten sich beide für gut 30 Minuten aus, während die U23 trainierte. „Thomas ist ja meistens da, ich immer wieder mal, aber eher selten“, sagt Baumann. Worüber sie gesprochen haben? Baumann grinst und schweigt.

„Es hat sich bewahrheitet, dass diese Position wichtig ist“

Schon bald soll es erneut ein Gespräch geben, an dessen Ausgang die Öffentlichkeit jedoch teilhaben wird. Es wird um eine mögliche Vertragsverlängerung gehen, Schaafs Kontrakt endet am 30. Juni kommenden Jahres. Bisher gab es nur einen losen Austausch zu dem Thema. „Wir haben darüber gesprochen, dass wir bald sprechen“, sagt Baumann, ohne weitere Informationen preiszugeben. „Irgendwann im Winter. Es ist nicht genau terminiert.“

Zweieinhalb Jahre ist Schaaf in dem Job, den es zuvor bei Werder nicht gab. Eine einheitliche Trainings- und Spielphilosophie zu erarbeiten ist eine seiner Kernaufgaben. Schaaf, Werders Doubletrainer von 2004, ist zudem eine Art Mentor für alle Trainer des Nachwuchsbereichs. „Grundsätzlich hat sich das, was wir uns in unserem Strategieprozess vor vier, fünf Jahren von dieser Position versprochen haben, überhaupt nicht verändert. Es hat sich bewahrheitet, dass diese Position wichtig ist“, sagt Baumann. Es soll weiterhin einen Technischen Direktor geben. Auch die Entscheidung für Schaaf sei die richtige gewesen: „Sie ist mit Thomas sehr gut besetzt.“

Und sie soll, das lässt Baumann durchblicken, auch weiterhin mit Schaaf besetzt sein. „Wir sehen die ersten Ergebnisse, auch wenn vieles im Nachwuchsbereich langfristig angesiedelt ist. Grundsätzlich ist eine Verlängerung für mich gut vorstellbar.“