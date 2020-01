Alles muss passen: Die Werder-Bosse Frank Baumann und Klaus Filbry wollen nicht in Aktionismus verfallen. (nordphoto)

Auch für diese Woche ist bei Werder nur eine Pressekonferenz geplant. Nämlich am Freitag als Ausblick auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim (Anstoß am Sonntag, 15.30 Uhr). Die Vorstellung eines weiteren Neuzugangs ist für diese Woche nicht vorgesehen, auch wenn nach der wichtigen Verpflichtung des früheren Hoffenheimer Defensiv-Spezialisten Kevin Vogt nun vor allem noch im Angriff Bedarf besteht. „Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis zum Ende des Transferfensters“, sagte Werders Sportchef am Dienstag dazu. Das Transferfenster schließt in der Bundesliga und in den übrigen Topligen mit Ablauf des 31. Januars.

Nach der schwachen Hinrunde und wegen der vielen Verletzten suchte Werder bislang vor allem einen spielstarken Mittelfeldspieler, zuletzt geriet auch die Position eines zentralen Stürmers wieder in den Fokus. Zumal noch unklar ist, ob Niclas Füllkrug nach seinem im September erlittenen Kreuzbandriss im Endspurt dieser Saison vielleicht noch einmal eingreifen kann. „Wir haben Ideen für die Offensive und auch Kandidaten“, erklärte Baumann, „im Moment sind aber auch viele andere Klubs unterwegs und auf der Suche nach passenden Kandidaten.“ Erfahrungsgemäß spült aber gerade die Winter-Transferphase gar nicht so viele Kandidaten auf den Markt, dass alle Vereine fündig und glücklich werden.

Drei entscheidende Kriterien

Baumann nannte noch einmal die entscheidenden Kriterien für ein zweiten Neuzugang nach Vogt: „Er muss sportlich die nötige Qualität haben. Er muss menschlich in die Mannschaft passen. Und er muss finanziell für uns zu stemmen sein.“ Alle drei Punkte zu erfüllen, sei nicht einfach. Der Verein werde nur tätig werden, „wenn etwas Passendes kommt“, betonte Baumann, der weiterhin nicht in blinden Aktionismus verfallen möchte: „Wenn keiner mehr kommt, ist das auch in Ordnung. Wir haben Vertrauen in die Spieler, die wir für den Angriff bereits im Kader haben.“

Darüber kann man sicherlich geteilter Meinung sein, schließlich hat Werder in den vergangenen fünf Bundesligaspiel nur ein einziges Tor durch einen Stürmer oder durch einen Mittelfeldspieler erzielt – und das war wertlos, beim 1:6 in München traf Milot Rashica.

Werder jagt nicht. Werder wartet.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Werder, Klaus Filbry, warb am Dienstag um Geduld in den heiklen Transferfragen. „Aber wenn wir einen Spieler finden, dessen Verpflichtung sinnvoll ist, dann werden wir die Machbarkeit prüfen und das auch umsetzen.“

Wenn man aber erkennt, wie schwer sich Werder dieser Tage mit der eigentlich dringend benötigten Verstärkung für den Abstiegskampf tut, ist auch klar: Spektakuläre Lösungen und große Namen sind nicht zu erwarten. Es muss sich eine besondere Chance auftun. Werder ist offenbar nicht am Jagen, sondern am Warten – auf den passenden Moment. Noch bleiben dafür zehn Tage Zeit.