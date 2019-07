Das vergangene Wochenende dürfte kein allzu schönes für Martin Harnik gewesen sein. Zum Ausklang des Zillertal-Trainingslagers musste er im Testspiel abermals mit einer aufgehübschten B-Elf auflaufen, wenige Stunden später dann skizzierte ihm Trainer Florian Kohfeldt seine Perspektiven: und die sehen nicht allzu rosig aus. Werder setzt aktuell auf andere Offensivakteure, für Harnik bleibt die Rolle des Edeljokers - sofern er das denn möchte.

Der Österreicher hat also zwei Optionen: Den Klub wechseln oder in Bremen verharren und meistens zuschauen. Sportchef Frank Baumann erklärte am Donnerstag, dass Harnik bislang noch nicht mitgeteilt habe, in welche Richtung es gehen könne. Und dafür habe er Verständnis, zu sensibel sei das Thema. „Es ist keine Entscheidung, die schnell getroffen wird“, sagte Baumann, der obendrein mitteilte, dass es auch kein Ultimatum für Harnik gebe. „Da hängt einiges dran.“ Familiäre Aspekte würden ebenso wie sportliche eine Rolle spielen. „Wir möchten ihn nicht wegschicken, aber wir haben im Sturm eine große Auswahl“, sagte Baumann. „Es ist aber auch wichtig für einen Kader, nicht zu viele unzufriedene Spieler zu haben.“

Leihen statt kaufen

Der Faktor Zeit spielt auch auf einem anderen Gebiet eine Rolle, nämlich bei den Einkäufen. Bislang holte Werder lediglich Niclas Füllkrug, Benjamin Goller und Marco Friedl, auf den gesuchten Rechtsverteidiger sowie defensiven Mittelfeldmann wird noch gewartet. „Es gibt keinen neuen Stand“, sagte Baumann. „Den Zeitraum kann ich schlecht abschätzen. Gegen Ende der Transferphase entstehen Situationen, die im Mai noch nicht absehbar waren. Wir müssen Geduld haben.“ Gut möglich also, dass Werder einmal mehr erst kurz vor dem Schließen des Transferfensters am 2. September zuschlägt.

Eile sei jedenfalls eher kontraproduktiv, sagte der Sportchef. „Es ist wichtiger, die richtigen Spieler zu finden als schnell Spieler zu finden. Wir hätten auch im Mai den Kader voll haben können.“ Ein Problem bei der Erfüllung des eigenen Anforderungsprofils ist der finanzielle Aspekt. Erst kürzlich hatte Frank Baumann bekräftigt, dass ein Transfer in der Größenordnung eines Michael Gregoritsch aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sei. Auch jetzt wies er noch einmal auf nicht vorhandene Einnahmen aus Spielerverkäufen hin. Deshalb gelte: „Wir müssen kreativ sein“, sagte Baumann. Wahrscheinlicher sei es mittlerweile, neues Personal zu leihen anstatt fest zu verpflichten.