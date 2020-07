Zuletzt durfte Johannes Eggestein bei Werder nur noch trainieren. Im Kader stand er nicht mehr. (nordphoto)

Auf dem Jubelfoto der Werder-Profis aus der Kabine in Heidenheim ist auch Johannes Eggestein zu sehen. Er steht ganz hinten, und damit bekommt das Bild die passende Symbolik. Der 22-Jährige ist seit einiger Zeit nur noch eine Randfigur im Werder-Kader, spielte letztmals im ersten Geisterspiel gegen Leverkusen Mitte Mai und stand seitdem nicht einmal mehr im Aufgebot für eine Partie. In der Sommerpause herrscht somit sicherlich Gesprächsbedarf, doch Sportchef Frank Baumann hält sich beim Thema Johannes Eggestein erst einmal bewusst zurück: „Wir haben immer unsere Wertschätzung für Jojo ausgedrückt, aber natürlich war er nicht zufrieden damit, dass er nicht im Kader stand."

Baumann betont im Gespräch mit dem WESER-KURIER außerdem: „Wir planen weiter mit ihm.“ So ist zumindest der aktuelle Stand. Klar ist allerdings auch: Johannes Eggestein braucht Einsätze, träumt er doch von einer Olympia-Teilnahme im Sommer 2021. Als Kapitän der U21-Nationalmannschaft stehen seine Chancen eigentlich gut, aber ganz ohne Spielpraxis würde sich die Ausgangslage verändern. Es bleibt also abzuwarten, ob der jüngere Eggestein-Bruder im neu gestalteten Werder-Kader wieder bessere Perspektiven hat. Ansonsten müsste über eine Ausleihe oder sogar einen Verkauf gesprochen werden.

Zwei Umschulungen

Im April 2019 hat Johannes Eggestein seinen Vertrag bis 2022 verlängert und sollte eines der Werder-Gesichter werden. In der Saison 2018/19 traf er in 23 Bundesliga-Spielen viermal und bereitete zwei Treffer vor. Damit weckte er Hoffnungen auf den großen Durchbruch, doch in der abgelaufenen Spielzeit enttäuschte der 22-Jährige zumeist. 14 Einsätze und ein Tor standen in der Liga zu Buche. Eggestein fand nie seine Rolle im Team. Nachdem Trainer Florian Kohfeldt den gelernten Mittelstürmer bereits zum Außenstürmer umgeschult hatte, sollte Eggestein nun auch vermehrt im Mittelfeld als offensiver Achter zum Einsatz kommen. Dort fand sich der U21-Nationalspieler nicht zurecht, seine Einsatzzeiten wurden kürzer, ehe er dann ganz aus dem Kader verschwand.

Dass Kohfeldt seinen Lieblingsschüler Johannes Eggestein, mit dem er phasenweise sogar wöchentliche Einzelgespräche führte, plötzlich gar nicht mehr berücksichtigte, kam durchaus überraschend. Der Trainer betonte mehrfach, diese Entscheidung habe ausschließlich sportliche Gründe. Dass Eggestein beim entscheidenden Spiel in Heidenheim dabei war und mit der Mannschaft den Klassenerhalt feierte, spricht ebenfalls dafür, dass es keine internen Querelen gab. Trotzdem dürfte die Personalie Johannes Eggestein Werder noch intensiv beschäftigen.