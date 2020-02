Frank Baumann zweifelt weiterhin kein bisschen an Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Frank Baumann

zum Spiel: „Da ist sehr viel Enttäuschung. Wir hatten uns viel vorgenommen. In der zweiten Halbzeit war es definitiv zu wenig. In der ersten Halbzeit haben wir versucht, für Entlastung zu sorgen. Aber dann haben wir nur noch verwaltet. Mich ärgert, dass die Gegentore unnötig sind, weil wir uns nicht gut verhalten. Das können wir uns nicht leisten. Die Mannschaft will, aber wir sind nicht clever und nicht mutig genug in einigen Situationen. Wir lassen uns von unserem Plan abbringen, das werfe ich der Mannschaft vor.“

zur Situation: „Die Gesamtsituation ist dramatisch. Wir haben ein schwieriges, aber auch reizvolles Pokalspiel gegen Dortmund. Danach zählt gegen Union nur ein Sieg. Wir haben nie gesagt, dass wir da locker rauskommen. Wir haben gesagt, dass Rückschläge kommen. Wir sind nicht überrascht, denn wir wussten, dass es schwer wird bis zum Ende. Das Selbstverständnis wird mit Erfolgserlebnissen kommen. Die müssen wir uns erarbeiten.“

zu Trainer Florian Kohfeldt: „Es ist ganz normal, dass man alles hinterfragt. Wir sind weiterhin voll überzeugt von Florian. Man hat auch heute gesehen, dass ein klarer Plan da war, der in der ersten Halbzeit komplett aufgegangen ist.“

Florian Kohfeldt

zum Spiel: „Von guten Ansätzen würde ich heute nicht reden wollen. Mich macht aber optimistisch, dass wir bald mit einer Mannschaft spielen, die agieren kann und nicht nur reagieren.“

zu seiner Situation: „Zurücktreten ist weglaufen. Ich werde nicht weglaufen, unter keinen Umständen. Ich bin Werder-Trainer und Werder-Fan. Als Trainer versuche ich, gerade in dieser Phase Souveränität und Ruhe auszustrahlen. Ich weiß, dass Mannschaft und Geschäftsführung bei mir sind. Da herrscht absolutes Vertrauen.“

Davie Selke

zum Spiel: „Es sah lange Zeit sehr gut aus. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht hinbekommen, die gefährlichen Flanken und Umschaltsituationen der Augsburger zu unterbinden. Wir bleiben trotzdem positiv. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der zweiten Halbzeit haben wir einen Tick zu viel zugelassen.“

zur Situation: „Es wird eine Rückrunde, in der wir in jedem Spiel alles raushauen müssen. Wir müssen unseren Weg weitergehen und uns nicht verunsichern lassen. Werder ist für mich ein besonderer Verein. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und helfen darf, aus der Situation herauszukommen. Dienstag wird es ein geiles Spiel im Weserstadion, dann kommt Union. Das sind Spiele, auf die wir uns freuen.“

Davy Klaassen

„In der ersten Halbzeit war es auch nicht gut, aber defensiv standen wir stabil. Wir sind alle enttäuscht nach dieser Niederlage. Vor allem in der Offensive müssen wir besser werden. Wir tun alles, was wir können. Es nicht so, dass wir nicht arbeiten. Wir können jetzt aufhören oder weitermachen. Und wir werden weitermachen.“

Niklas Moisander

„Die erste Halbzeit war okay, aber in der zweiten Halbzeit haben sie uns unter Druck gesetzt und wir kamen nicht mehr hinten raus. Wir haben in der Offensive und Defensive Probleme. Wir haben wieder zwei Gegentore bekommen und kreieren zu wenige Chancen. Wenn man so lange führt und dann doch verliert, tut das weh.“

Augsburgs Florian Niederlechner

„Ich freue mich über mein Tor, aber der Teamerfolg steht über allem. Der Sieg war sauwichtig, wir stehen jetzt neun Punkte vor Bremen. Ich bin stolz auf die ganze Truppe.“

Augsburgs Daniel Baier

„Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft und haben vor allem in der zweiten Halbzeit noch eine Schippe in der Offensive drauf gelegt. Das war ein hochverdienter Sieg.“