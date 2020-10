Zurück in der Bundesliga: Der langjährige Werder-Profi Naldo. (dpa)

Diese Meldung sorgte auch bei Werder Bremen für Aufsehen, schließlich hatte Naldo in diesem Sommer noch öffentlich damit geliebäugelt, als Abwehrspieler an die Weser zurückzukehren. Stattdessen beendete der inzwischen 38 Jahre alte Brasilianer seine Spielerkarriere und unterschrieb als Co-Trainer beim FC Schalke 04, für den er von 2016 bis 2018 gespielt hatte. Beim Revierklub soll er in dieser Funktion den schon vor Dienstbeginn ziemlich umstrittenen neuen Cheftrainer Manuel Baum unterstützen.

„Ich wünsche Naldo in dieser Rolle alles Gute, so lange Schalke am Ende der Saison hinter uns bleibt“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann, der mit Naldo noch einige Jahre gemeinsam bei Werder auf dem Feld stand. Der Brasilianer hatte zwischen 2005 und 2012 in Bremen gespielt und war hier schnell zu einem Publikumsliebling aufgestiegen.

„Er hat taktisch viel mitbekommen“

Naldos neuer Karriereweg überrascht Baumann nicht: „Ich konnte und kann ihn mir in ganz, ganz vielen Positionen vorstellen, weil er nicht nur menschlich absolut top ist, sondern sich auch damals schon bei uns als Spieler mit vielen Dingen beschäftigt hat, zum Beispiel, wie wir als Mannschaft spielen. Er hat bei uns eine sehr wichtige Rolle eingenommen, in der er sehr viele taktischen Dinge mitbekommen hat.“ Vor allem aber sei Naldo als Typ für all seine Mannschaften immer eine Bereicherung gewesen. „Er war immer extrem wichtig“, lobt Baumann, „er hat viele Dinge sehr gut vorgelebt und war in verschiedenen Klubs ein wichtiger Führungsspieler.“

In der Summe seien dies sehr gute Beweggründe für Schalke und Baum gewesen, sich für Naldo im Trainerteam zu entscheiden, meint Baumann. „Zudem kennt er Schalke sehr genau und kann in dieser neuen Rolle sicherlich einiges bewirken.“

Wenn das neue Trainerteam der Königsblauen in der Rückrunde noch im Amt ist, wird es dann ein Wiedersehen mit Naldo im Weserstadion geben. Das Rückspiel gegen Schalke soll nach jetzigem Stand am letzten Januar-Wochenende 2021 stattfinden.