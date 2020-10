Das sah schon sehr nach Abschied aus: Davy Klaassen nach Werders Heimspiel gegen Bielefeld. (nordphoto)

Als Davy Klaassen am Sonntag aus der Kabine des Weserstadions kam, konnte er noch nicht viel Erhellendes sagen über seine Zukunft. Mit seinem Heimatverein Ajax Amsterdam ist er sich seit Wochen über eine Zusammenarbeit einig, vor sieben Tagen informierte er auch Florian Kohfeldt über seinen Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Seither wird zwischen den Vereinen verhandelt, inzwischen in der vierten Runde.

Werders niederländischer Vizekapitän setzte sich deshalb am Sonntagmittag mit der Ungewissheit ins sein Auto vorm Stadion, ob das nun wirklich seine letzte Abfahrt am Osterdeich sein wird – oder ob noch sehr viele solcher Fahrten folgen werden. Das nächste Training der Bremer Mannschaft hat Kohfeldt für Dienstag angesetzt. Wenn bis zum Ende der Transferperiode am Montag (18 Uhr) keine Einigung erzielt wird, spielt Klaassen mindestens noch diese Hinrunde für Werder und wird am Dienstag wieder zum Training am Weserstadion erscheinen.

Ajax spielte am Sonntag

Er selbst hofft das natürlich nicht. Und Sportchef Frank Baumann auch nicht. Erschwert wurden die Gespräche am Sonntag jedoch vom Spielplan der niederländischen Liga: Ajax Amsterdam musste am Mittag zum wichtigen Auswärtsspiel in Groningen antreten. Baumann hofft dennoch auf Klarheit im Laufe des Tages. „Dieser Sonntag ist ein nicht unwichtiger Tag“, sagt er, „wir haben ja klar gesagt, dass wir noch gerne einen Spieler holen möchten, wenn Davy geht. Insofern ist eine baldige Entscheidung in dieser Transferangelegenheit für uns nicht ganz unwichtig.“

Zwar könnte Werder auch nach dem Montag noch vertragslose Spieler günstig verpflichten, aber Baumann würde sich gerne die Option erhalten, eine andere angedachte Lösung umzusetzen. Mit diesem neuen Spieler gibt es aber noch keine finale Einigung, für diese Gespräche braucht Werder also noch etwas Zeit.

Applaus von den Mitarbeitern

Als Klaassen in der zweiten Halbzeit des Heimspiels gegen Bielefeld vom Platz geholt wurde, wirkte das wie ein Abschied. Einem langen Applaus von nahezu allen Werder-Mitarbeitern, die bei diesem Geisterspiel anwesend waren, folgte eine sehr innige Umarmung durch Kohfeldt. Der Trainer wollte danach zwar nichts von einer Art Verabschiedung mitbekommen haben, sagte aber voller Verständnis für den Wunsch des Spielers, in die Heimat zurückzukehren: „Es ist keine ganz einfache Zeit für ihn, aber er hat im Spiel gegen Bielefeld wieder seinen Charakter bewiesen und alles auf den Platz geschmissen. Wenn er hier bleibt, wird er weiter 100 Prozent für Werder Bremen geben. Wenn er geht, bedanke ich mich bei einem Spieler, der in jedem Training und in jedem Spiel sein ganzes Herz auf den Platz gelegt hat, auch wenn nicht immer alles geklappt hat.“

Wenigstens der Wechsel sollte jetzt aber klappen. Der Spieler will. Ajax will auch. Und Werder will das sowieso, wenn eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe fließen würde.