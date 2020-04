Frank Baumann ist zu Gast bei "Wontorra - allein zu Hause". (nordphoto)

Jörg Wontorra geht weiterhin mit dem Format ''Wontorra - allein zu Hause'' auf Sendung, seine Gäste werden in Zeiten der Corona-Krise allerdings per Video zugeschaltet. Am kommenden Sonntag ist Werders Sportchef Frank Baumann zu Gast. Der Talk läuft ab 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD und im Stream auf skysport.de.