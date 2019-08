Eher unfreiwillig schürte der neue Rechtsverteidiger Michael Lang die Hoffnungen darauf, dass in dieser Transferphase noch ein weiterer Zugang nach Bremen kommt. Auf die Frage nach seiner Rückennummer antwortete Lang am Freitag: „Die Zehn durfte ich nicht nehmen, also habe ich mich für die Vier entschieden, weil sie noch frei war.“

Die Schlussfolgerung liegt nahe: Die Nummer zehn hält Werder frei für den neuen Mittelfeldspieler, der noch kommen soll. Nabil Bentaleb vom FC Schalke steht auf der Wunschliste ganz oben, doch nur kurz nach Langs Aussage dämpfte Sportchef Frank Baumann während der Pressekonferenz zum Augsburg-Spiel wieder die Erwartungen: „Ich gehe davon aus, dass Nabil Bentaleb über den 2. September hinaus Spieler des FC Schalke bleiben wird.“

Pokert der Sportchef nur oder schwinden Werders Chancen wirklich? Mit Schalke konnten sich die Bremer bisher nicht über die Wechselmodalitäten einigen. Dabei geht es insbesondere darum, ob der Leihvertrag eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht beinhalten sol. Bentaleb selbst würde gerne zu Werder wechseln. Der Transfer gestaltet sich dennoch schwierig, ganz ausgeschlossen ist er trotz Baumanns neuer Aussage zum Thema weiterhin nicht.

Schalkes Trainer David Wagner etwa wollte sich nicht dazu äußern, ob er Bentaleb wieder ins Team einbauen könnte. „Ich werde mir darüber Gedanken machen, wenn Fakten geschaffen sind, also am 2. September. Alles andere würde momentan meine Energie verschwenden“, erklärte Wagner. Das klingt nicht danach, dass die Schalker Bentaleb, der wegen disziplinarischer Verfehlungen ins Abseits geraten ist, gerne behalten würden.

Es bleibt also spannend bis Montag um 18 Uhr. Dann schließt das Transferfenster. Auch Baumann wollte nicht ausschließen, dass bis dahin noch ein Zugang kommt. „In den letzten Transfertagen ergeben sich oft Möglichkeiten. Wir halten die Augen und Ohren bis Montag offen“, sagte der Sportchef, der für Last-Minute-Transfers bekannt ist. Für den Fall, dass kein Spieler mehr kommt, baute Baumann aber ebenfalls vor, indem er betonte: „Wir sind mit dem Kader sehr zufrieden.“ Trainer Florian Kohfeldt stimmte zu: „Wir haben einen Kader mit einer Qualität, die eigentlich über unseren finanziellen Möglichkeiten liegt.“