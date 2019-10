Baumanns Ansatz: Weniger Gegentore

Weniger Gegentore: Werders Sportchef Frank Baumann sieht den Schlüssel zum Erfolg in der Defensive. (nordphoto)

Es ist kein neues Problem für Werder. In dieser Saison aber torpediert es die Bremer Bemühungen, in der Bundesliga weiter nach oben zu kommen, mit besonderer Härte. Werder kassiert hinten immer wieder Tore, und mangels Durchschlagskraft im Angriff ist es der Mannschaft meist nicht möglich, vorne immer ein Tor mehr zu schießen, als Jiri Pavlenka hinten Bälle aus dem Netz holt. Dafür wiegt der lange Ausfall der Toptorjäger Niclas Füllkrug und Yuya Osako einfach zu schwer. Seit beide fehlen, gewann Werder in der Bundesliga kein Spiel mehr. In vier Versuchen gab es drei Unentschieden und eine Niederlage. Und jetzt geht es nach Leverkusen.

Natürlich weiß auch der erfahrene Ex-Profi Frank Baumann, dass seine Mannschaft nicht immer vorne ein Tor mehr schießen kann; zuletzt reichten auch auswärts zwei Tore nicht für einen Sieg, auch beim bisher einzigen Heimerfolg gegen den FC Augsburg (3:2) waren drei Treffer nötig; zwei davon schoss damals Osako, der nach überstandener Oberschenkelverletzung vielleicht am Wochenende in Leverkusen wenigstens wieder einen Teileinsatz haben könnte. Um im Angriff nicht so in Zugzwang zu geraten, ist es für Werders Sportchef deshalb „ein Ansatz, hinten weniger Tore zu kassieren“, erklärt er. Natürlich sei das schwierig gewesen zuletzt, weil mit Abwehrchef Niklas Moisander und Neuzugang Ömer Toprak die beiden gesetzten Innenverteidiger seit Wochen verletzt fehlen. „Das war für uns einfach nicht zu kompensieren“, sagt Baumann, „aber das ist bald auch wieder vorbei.“ Zunächst steht Toprak vor dem lang ersehnten Comeback, spätestens im November soll Moisander folgen.

Viele haben Probleme mit einem Vorsprung

Auffallend auch: Bei allen drei Unentschieden zuletzt lag Werder in Führung. „Wir müssen cleverer sein und solche Spiele für uns entscheiden“, fordert Baumann, sieht mit Blick über den Bremer Tellerrand hinaus aber ein grundsätzliches Phänomen: „Das betrifft derzeit viele Mannschaften in der Bundesliga, selbst Bayern, Dortmund oder Leipzig haben Probleme damit, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Bei uns ist das nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass zuletzt mitunter die Hälfte des Stammpersonals fehlte.“

Werder müsse so weitermachen wie in den letzten Tagen und „dranbleiben“, betont der Sportchef, nach der guten Trainingswoche in der Länderspielpause habe man gegen Hertha wieder „viel von unserem Fußball auf dem Platz gesehen“. Genau so müsse es in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen, wenn weitere bisher verletzte Spieler zurückkehren. Wenn die Abwehr dann sicherer steht, kann vorne auch mal ein einziges Tor für einen Sieg reichen.