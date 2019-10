Verwundert über Aussagen aus Frankfurt: Frank Baumann auf Werders Pressekonferenz am Freitag in Bremen. (nordphoto)

Das Interview von Frankfurts Manager Fredi Bobic im WESER-KURIER war am Freitag auch ein Thema auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der Eintracht. Bobic hatte dem Bremer Trainer Florian Kohfeldt in diesem Interview unter anderem den Rat gegeben, an der Seitenlinie nicht zu emotional zu sein: „Man muss aufpassen, da kann man sich als junger Trainer in der Liga auch schnell verbrennen. … Wenn er den Job 20, 30 Jahre machen möchte, muss er aufpassen, dass er mit der Art nicht nach fünf Jahren fertig ist. Körperlich fertig, für das Herz ist das nicht gut. Aber: Das ist eine Frage der Erfahrung, das muss man ihm zugestehen.“

Natürlich hatte auch Werders Trainer das Interview gelesen. Kohfeldt reagierte darauf mit der Gelassenheit eines bald 37-Jährigen, denn am Sonnabend feiert er Geburtstag. „So ein Trainerjob in der Bundesliga ist echt zeitintensiv, deshalb muss ich meine Sporteinheiten leider an den Spielfeldrand legen, sonst schaffe ich das nicht mehr“, konterte er mit einem breiten Schmunzeln, „insgesamt bin ich in sehr guten medizinischen Händen und die bestätigen mir immer wieder, dass da alles in Ordnung ist.“

Hütter plauderte ein Treffen aus

Sein Vorgesetzter Frank Baumann, als Geschäftsführer immer bemüht, seinen Verein zu schützen, war nicht ganz so lustig drauf. Werders Manager zeigte eine Gewisse Verwunderung darüber, dass zuvor schon Frankfurts Trainer Adi Hütter ein bis dahin geheimes Treffen mit Baumann aus dem Herbst 2017 öffentlich gemacht hatte. Damals war Werder auf Trainersuche, bevor Kohfeldt dauerhaft den Zuschlag erhielt. Hütter war im schweizerischen Bern auf Meisterkurs. Es sei ein „unverbindliches, vertrauliches Gespräch“ gewesen, betonte Baumann nun. Aber jeder müsse "für sich bewerten, was man nach außen gibt“. Dann griff auch Baumann das Bobic-Interview im WESER-KURIER auf: „Das betrifft ja auch Ratschläge an Trainer von anderen Klubs.“

Entscheidung für Kohfeldt „nicht bereut“

Es gehöre zu seinen Aufgaben, sagte Baumann, „dass ich mich eben auch damit beschäftige, welche Trainer auf dem Markt sind, wenn wir auf Trainersuche sind. Bei dem Gespräch hat sich herausgestellt, dass Adi Hütter damals nicht auf dem Markt war. Weil er in Bern seinen Vertrag erfüllen wollte. Insofern war das Thema erledigt.“ Er denke, dass Frankfurt mit dem Trainer aktuell sehr zufrieden sei, „wir sind aber mit unserem Trainer auch sehr zufrieden. Wir haben uns damals sehr bewusst für Florian Kohfeldt entschieden, und wie man heute nachvollziehbar weiß und festhalten kann: Wir haben unsere Entscheidung nicht bereut.“

Hütter war vor allem wegen seines attraktiven Spielstils in Werders Fokus gerückt. „Grundsätzlich sieht man, dass er ein Trainer ist, der auf verschiedenen Stationen nicht nur erfolgreichen Fußball gespielt hat, sondern auch offensiven Fußball mit sehr vielen Toren“, erklärte Baumann, „das war ein Profil, dass für uns grundsätzlich interessant ist.“ Und das seither grundsätzlich auch von Kohfeldt zu 100 Prozent erfüllt wird.