„Die zurückliegenden Begegnungen haben deutlich gezeigt, dass unser Trainerteam um Florian Kohfeldt neue Impulse gesetzt hat und die Arbeit Früchte trägt“, sagte Baumann im „Heimspiel“-Magain des WESER-KURIER. Darüber hinaus nannte er eine entscheidende Verbesserung, die zugleich als versteckte Kritik an Kohfeldts Vorgänger Alexander Nouri verstanden werden darf. „Die Mannschaft tritt anders auf als vorher und ist jeweils hervorragend auf den Gegner eingestellt in die Partien gegangen.“

Resultat dieser Arbeit sei vor allem das gute Spiel gegen Hannover gewesen, das mit einem 4:0-Erfolg endete. Auch der jüngste Auftritt gegen Leipzig habe Baumann gefallen - allerdings fehlte Zählbares. „Dabei sind Punkte das, was wir momentan brauchen“, betonte Werders Sportchef. „Aber ich bin sicher: Wenn wir weiter so spielen wie zuletzt, dann werden wir in den verbleibenden Partien bis Weihnachten punkten.“ Das gelte nicht nur für die Heimspiele, sondern auch die kniffligen Auswärtsaufgaben in Dortmund und Leverkusen. „Stark genug dafür ist unsere Mannschaft“, unterstrich Baumann. (mw)

