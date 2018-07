Nicht mehr ganz einen Monat, dann wird es wieder ernst für Werder. Wo steht die Mannschaft nach dem ersten Trainingslager des Sommers im Zillertal? Trainer Florian Kohfeldt sagt: Genau dort, wo er sie zu diesem Zeitpunkt haben möchte. Der Coach arbeitete in Österreich gewohnt intensiv mit seinen Spielern, die Einstellung in den Einheiten und Spielen stimmte. Kohfeldt sprach von „einer Mannschaft, die etwas erreichen will“, und diesen Eindruck machte sie tatsächlich.

Eines wurde im Zillertal aber auch deutlich: Verstärkungen im Mittelfeld brauchen die Bremer ganz dringend. Vor dem Testspiel gegen Köln (0:1) überlegte Kohfeldt sogar, Spieler aus der U19 oder U23 einfliegen zu lassen, weil ihm die Alternativen fehlten. Auf der Sechser-Position ist Philipp Bargfrede derzeit konkurrenzlos. Das ist riskant. Ein Stellvertreter für ihn muss und soll ja auch noch kommen.

Für die zweite Achter-Position neben Maximilian Eggestein bietet sich aktuell nur Kevin Möhwald an. Der WM-Fahrer Yuya Osako kommt noch dazu, und Youngster Manuel Mbom zeigte im Trainingslager, dass er schneller als gedacht eine ernsthafte Alternative werden könnte, doch ein weiterer offensivstarker Mittelfeldspieler wird trotzdem dringend benötigt. Gerade an der Kreativität im Spiel nach vorne mangelte es in den bisherigen Testpartien.

Sportchef Frank Baumann, der bereits vielversprechende Transfers getätigt hat, ist also gefordert. Er hat angekündigt, dass noch zwei Mittelfeldspieler und ein Ersatztorwart verpflichtet werden. Damit sich die Mannschaft einspielen kann, sollte das am besten bis zum zweiten Trainingslager in Grassau (4. bis 10. August) passieren.