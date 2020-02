Serge Gnabry sorgt beim FC Bayern München für Furore. Zu seiner Bremer Zeit gab es stets Spekulationen, wie der Wechsel 2016 an die Weser überhaupt zustande kam und welche Rolle die Bayern dabei spielten. Nun hat Arsene Wenger, damaliger Teammanager des vorherigen Gnabry-Klubs FC Arsenal, seine Sicht der Dinge erklärt. „Wir hatten uns darauf vorbereitet, dass er bei uns einen neuen Vertrag unterschreibt. Plötzlich wollte er aber zu Werder Bremen gehen. Aber es war nicht Werder Bremen, das ihn gekauft hat, sondern München“, sagte Wenger bei „beIN SPORTS“. Später „ging er von Bremen zu Bayern. Der Deal wurde aber schon vorher gemacht“. So habe Bayern Gnabry von Werder „gestohlen“.

Der inzwischen 24-jährige Gnabry spielte in der Saison 2016/2017 in Bremen, hatte dort unter Trainer Alexander Nouri allerdings einen nicht ganz so leichten stand und saß häufig nur auf der Bank. Letztlich kam der Offensivmann und heutige Nationalspieler dennoch in 27 Pflichtspieleinsätzen auf bemerkenswerte elf Treffer und zwei Torvorlagen.