Dieter Eilts ist Experte für den WESER-KURIER. (WESER-KURIER)

Als Dieter Eilts noch für Werder spielte, waren die Vorzeichen umgekehrt. Damals war Werder der Angstgegner des FC Bayern, weil die Bremer den Rekordmeister in schöner Regelmäßigkeit besiegten. „Ich habe immer sehr gerne in München gespielt. Es hat Spaß gemacht, in dem Stadion gegen tolle Fußballer zu spielen. Überraschungen sind uns oftmals gelungen“, sagt Experte Eilts im Video-Talk.

Inzwischen sind die Bayern der große Angstgegner der Bremer, seit 21 Ligaspielen hat Werder gegen die Münchener nicht mehr gewonnen. Vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) braucht Werder dennoch keine Angst zu haben, meint Eilts. „Angst bekommt man nur, wenn man etwas zu verlieren hat. Werder kann nur gewinnen. Ich hoffe, dass die Mannschaft so mutig auftritt wie in Wolfsburg.“ Hoffnungen setzt Werders Ehrenspielführer vor allem in Flügelangreifer Milot Rashica. „Die Bayern haben Probleme mit sehr schnellen Stürmern. Das könnte eine Chance für Rashica sein.“