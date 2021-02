LIVE: So schlägt sich Werder in Hoffenheim

Bebous Treffer zählt - Werder liegt zurück

wk

Drei Spiele in Folge hat Werder Bremen zuletzt in der Bundesliga nicht verloren. Bei der punktgleichen TSG 1899 Hoffenheim soll die Serie fortgesetzt werden. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker.