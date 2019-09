Und plötzlich wurde gefeiert. Es hätte wahrlich nicht überrascht, wenn es anders gekommen wäre. Vielleicht sogar richtig schlimm. Schließlich stand Werder da nicht irgendeinem Team gegenüber, sondern einer absoluten Topmannschaft, in der es nur so vor klangvollen Namen wimmelt. Vor allem in der Offensive. Und ausgerechnet gegen diese millionenschwere Torgefahr des BVB wollten die personell gebeutelten Bremer punkten?

Doch genau das gelang. Weil sie bei Werder die Vorzeichen registrieren, sich davon aber nicht übermannen lassen. Im Gegenteil. Die Bremer fügen ihrem fußballerischen Talent in diesen Tagen Komponenten hinzu, auf die manch anderer Klub neidisch schaut. Vielleicht sogar der aus Dortmund. Werder spielt mit Herz, Courage und Leidenschaft – und begeistert obendrein mit einem Zusammenhalt, der in dieser schwierigen Phase unerlässlich, aber keineswegs selbstverständlich ist.

Florian Kohfeldt und seinem Trainerteam gelingt es par excellence, einen ebenso beeindruckenden wie ansteckenden Geist vorzuleben. Das Resultat zeigt die Tabelle: Werders Saisonziel bleibt allen Widerständen zum Trotz realistisch – und zwar zu Recht.