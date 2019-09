Bei den Pressekonferenzen vor einem Spiel wird Florian Kohfeldt zumeist mit Fragen bombardiert. Eine Frage, die eher unspektakulär anmutet, beantwortet der Werder-Trainer dabei besonders gerne: die nach dem Gegner. Bei der Antwort kann Kohfeldt nämlich das tun, was ihn auszeichnet: analysieren, taktische Feinheiten erkennen und Strategien entwickeln. Auch über den FC Augsburg sprach der Coach minutenlang und detailliert. „Sie haben unter Martin Schmidt die Spielweise umgestellt. Ihre Hauptwaffe ist das offensive Umschalten nach Ballgewinnen. Dann versuchen sie, in sehr großem tempo Angriffe zu initiieren“, analysierte Kohfeldt.

Was das für Werder bedeutet, liegt auf der Hand: Nach Ballverlusten ist erhöhte Vorsicht geboten. „Wir brauchen eine sehr gute Konterabsicherung“, forderte Kohfeldt. Was er dagegen nicht möchte ist, dass seine Mannschaft aus Angst vor schnellen Gegenangriffen der Augsburger auf Sicherheit spielt. Die Spieler sollen trotzdem das Dribbling wagen oder auch mal einen riskanten Pass spielen, um in die Räume zu stoßen, die sich hinter Augsburgs offensiven Außenverteidigern bieten. „Ballverluste sind kein Problem, wir müssen nur wissen, wie wir reagieren“, verdeutlichte Kohfeldt. „Die Herausforderung wird sein, nicht hektisch zu werden. Sie wollen Balleroberungen in der Mittelfeldzone und spielen ein gutes Gegenpressing.“

Neben dem Umschaltspiel hat Kohfeldt die Augsburger Kopfballstärke als zweite große Gefahr für seine Mannschaft ausgemacht. Der Gegner greift gerne über die Außenbahnen an und kommt nach Flanken zum Abschluss. Insbesondere Alfred Finnbogason und Michael Gregoritsch, den Werder in diesem Sommer gerne verpflichtet hätte, sind immer für Kopfballtore gut. Kohfeldt betonte einmal mehr, dass Gregoritsch „ein außergewöhnlicher Spieler“ sei. „Er hat eine enorme Physis, Kopfballstärke und Abschlussqualität, ist zudem spielerisch sehr gut und bewegt sich zwischen den Reihen“, zählte der Werder-Trainer auf, um dann hinzuzufügen: „Ich schätze ihn sehr, aber er ist ein Spieler des FC Augsburg.“

Angesichts der Augsburger Kopfballstärke dürfte manch ein Werder-Fan unruhig werden. Kassierten die Bremer doch bei den zwei Auftaktniederlagen gleich drei Gegentore nach Eckbällen. Kohfeldt aber gab sich bei diesem Thema betont gelassen. Er kenne die Gründe dafür genau, versicherte der Coach. „Einmal kam Niklas Moisander im Rückwärtslaufen nicht mehr richtig ins Kopfballduell. Bei den zwei anderen Gegentoren nach Standards gab es Probleme in der Übergabe. Der Gegner hat uns geblockt, dann gibt es zwei Varianten: Du bleibst am Gegenspieler dran, was sich einfacher anhört als es ist, oder du übergibst. Wir waren uns in dem Moment nicht ganz klar, was wir machen wollten. Dabei gibt es eigentlich klare Vorgaben.“ Im Training sei die Wettkampfsituation schwer zu simulieren, sagte Kohfeldt. Daher habe er mit den Spielern viel über das Thema Standardsituationen und das richtige Verhalten gesprochen. „Ich gehe davon aus, dass sich die Fehler nicht wiederholen“, sagte er.