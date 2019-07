Lange standen die Werder-Profis am Dienstag noch nicht auf dem Trainingsplatz, da ging Felix Beijmo schon wieder in die Kabine. Der schwedische Rechtsverteidiger, den Werder gerne verleihen würde, brach die Einheit wegen Problemen im rechten Oberschenkel ab. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, ist noch nicht bekannt.

Ansonsten trainierte ein Teil der Werder-Profis am Dienstagmorgen draußen, ein anderer Teil übte im Kraftraum in den Katakomben des Stadions. Erstmals in der Saisonvorbereitung konnte die Mannschaft übrigens wieder auf dem regulären Trainingsplatz üben. Dort war der Hybridrasen erneuert wurden, weshalb das Team für die ersten Einheiten der Vorbereitung auf Platz 12 ausgewichen war.