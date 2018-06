Bereits in der vergangenen Woche hatte MEIN WERDER über die Verpflichtung Beijmos berichtet, nun steht der Transfer unmittelbar bevor. Auch Sportchef Frank Baumann hatte am Montag bereits bestätigt: „Wir sind uns mit dem Spieler und dem Klub einig.“ Damit der Wechsel über die Bühne gehen kann, steht noch der obligatorische Medizincheck im Vorfeld an. Genau diesen absolvierte Felix Beijmo in den Räumlichkeiten des Klinikums Links der Weser.

In Bremen wird der 20-Jährige vermutlich Robert Bauer ersetzen, der den Verein verlassen will. Dieser hatte zuletzt in den Planungen von Trainer Florian Kohfeldt kaum noch eine Rolle gespielt. Diese Tatsache bedeutete zugleich, dass Theodor Gebre Selassie auf der rechten Abwehrseite quasi konkurrenzlos war. Durch die Verpflichtung Beijmos will Werder dort nun nachbessern.