Ohne Zukunft bei Werder: Felix Beijmo (nordphoto)

Einen Zugang hat Werder zum 1. Januar 2020 ganz sicher zu verzeichnen, Verwendung haben sie in Bremen für Felix Beijmo jedoch nicht. Beijmo, dessen Leihvertrag mit Malmö FF zum Jahresende ausläuft, kommt zurück und darf dann gleich wieder gehen. „Felix wird nicht mit ins Trainingslager reisen, er schaut sich nach einem passenden Klub um", sagt Frank Baumann. Der Vertrag des 21-Jährigen bei Werder läuft noch bis 2022.

In Malmö sammelte Beijmo Spielpraxis, die er in Bremen nicht bekommen hatte. 12 Einsätze hatte er in Schweden zwischen Mitte August und Dezember. Er spielte dabei zusammen mit dem Ex-Bremer Markus Rosenberg, der Ende des Jahres seine Karriere beendet hat.

In einem Jahr in Bremen lief der Rechtsverteidiger, der immerhin drei Millionen Euro Ablöse gekostet hat, nicht ein einziges Mal für Werders Profis auf. Immerhin drei Einsätze hatte er in der U23. Ein erfolgreicher Transfer sieht ohne Zweifel anders aus. Wo Beijmo künftig kickt, kann Baumann noch nicht sagen. Aber er bestätigt, dass es „loses Interesse" einiger Klubs gibt. Es geht um eine Ausleihe.