Spielt nach Ludwig Augustinsson in der kommenden Saison ein weiterer Schwede für Werder? Wie "Expressen.se" berichtet, wird der 20-jährige Rechtsverteidiger Felix Beijmo in der kommenden Woche zum Medizincheck in Bremen erwartet. Als Ablöse stehen drei Millionen Euro im Raum.

Djurgadens Sporchef Bosse Andersen bestätigte gegenüber "Expressen.se", dass man sich in Gesprächen mit mehreren Klubs befinde, nannte Werder aber nicht namentlich. Frank Baumann wollte sich auf MEIN-WERDER-Anfrage zuletzt nicht zu den Gerüchten um den Rechtsverteidiger äußern.

Beijmo kam in der laufenden Saison – in Schweden wird im Kalenderjahr gespielt – bisher in allen zwölf Liga-Spielen zum Einsatz, schoss dabei ein Tor und legte zwei weitere Treffer auf.

