„Ich freue mich schon darauf, meine Teamkollegen kennenzulernen, und wünsche der Mannschaft für das Spiel heute Abend in Regensburg viel Erfolg“, sagte Beijmo, der am heutigen Freitag obendrein seinen 22. Geburtstag feiert. In Fürth soll der Rechtsverteidiger weitere Spielpraxis sammeln, in Bremen hatte man trotz zahlreicher Personalsorgen aktuell keine Verwendung für ihn. Bereits in der ersten Saisonhälfte war Beijmo verliehen worden, in seiner Heimat spielte er für den Europa-League-Teilnehmer Malmö FF.

„Es ist für Felix eine gute Möglichkeit, in der 2. Bundesliga weitere Spielpraxis zu sammeln, um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen“, wird Werders Sportchef Frank Baumann auf der Internetseite des Vereins kurz und knapp zitiert.