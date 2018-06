Am Dienstagvormittag absolvierte Felix Beijmo zunächst den obligatorischen Medizincheck im Klinikum Links der Weser, ehe es zur Vertragsunterschrift in die Werder-Geschäftsstelle ging. Er ist nach Kevin Möhwald, Yuya Osako und Martin Harnik der vierte Sommer-Zugang der Bremer. Zu den Ablösemodalitäten machte der Verein keine Angaben. Nach Informationen von MEIN WERDER überweist Werder für Beijmo eine Ablöse von etwa 2,9 Millionen Euro an Djurgardens IF.

„Werder ist ein namhafter und traditionsreicher Bundesligaklub mit großem Potential, bei dem sich junge Spieler in der Vergangenheit gut entwickeln konnten. Das habe ich unter anderem bei Ludwig Augustinsson gesehen. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung und den Verein, das Weser-Stadion und die außergewöhnliche Stimmung, von der ich schon viel gehört habe“, wird Beijmo auf werder.de.

In Bremen wird Beijmo wohl Robert Bauer ersetzen, der den Klub in diesem Sommer verlassen will. Der 20-Jährige soll eine neue Konkurrenzsituation für Stamm-Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie schaffen. Neben Linksverteidiger Ludwig Augustinsson ist er der zweite Schwede im aktuellen Werder-Kader. Im Interview mit „fotbollskanalen.se“ hatte Augustinsson kürzlich über Beijmo gesagt: „Er hat eine große Zukunft.“

Beijmo kam in der laufenden Saison – in Schweden wird im Kalenderjahr gespielt – bisher in allen zwölf Liga-Spielen für Djurgardens IF zum Einsatz, schoss dabei ein Tor und legte zwei weitere Treffer auf.