Felix Beijmo, im Sommer 2018 für rund drei Millionen Euro von Djurgarden zu Werder gewechselt, steht vor dem endgültigen Abschied aus Bremen. „Da kommt Bewegung rein. Vielleicht gibt es im Laufe der nächsten Woche etwas zu vermelden", sagt Frank Baumann.

Für Werder hat der 22-jährige Schwede in der Bundesliga nie gespielt. Lediglich drei Einsätze in der U23 hat der Rechtsverteidiger absolviert. Zuletzt wurde Beijmo an Greuther Fürth und zu Malmö FF verliehen. Dorthin wird er wohl nun auch verkauft: „Es wäre keine große Überraschung, würde es in die Richtung gehen", sagt Baumann.