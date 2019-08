So richtig erfolgreich verlief die Beziehung zwischen Werder und Felix Beijmo bislang nicht. Der Rechtsverteidiger, der im vergangenen Sommer für kolportierte drei Millionen Euro an die Weser wechselte, brachte es bislang nicht auf einen einzigen Pflichtspieleinsatz für die Profis. Zumeist trainierte der 21-Jährige, wirklich empfehlen konnte er sich nicht. Der Verein will Beijmo daher schon länger verleihen, nun scheint der passende Klub gefunden worden zu sein.

Wie die schwedische Zeitung „Expressen“ berichtet, geht es zurück in die Heimat. Demnach werde Beijmo am Dienstag bei Malmö FF erwartet, wo dann alle weiteren Details geklärt werden. Obendrein ist Eile geboten, das schwedische Transferfenster schließt um Mitternacht. In der ersten Liga der Skandinavier, der Allsvenskan, hat Beijmo bislang 37 Partien absolviert und drei Treffer erzielt - allerdings nicht für Malmö, sondern Konkurrent Djurgardens IF.

In Malmö würde es ein Wiedersehen mit einem Ex-Bremer geben: Markus Rosenberg. Der 36-jährige Angreifer und Kapitän geht auch in dieser Saison wieder fleißig auf Torejagd, bei Werder stand er zwischen 2007 und 2012 unter Vertrag.

