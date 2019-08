„Für Felix ist Malmö eine sehr gute Adresse, um auf hohem Niveau in seinem Heimatland Spielpraxis zu sammeln", wird Sportchef Frank Baumann auf Werders Internetseite zitiert. "Neben dem Ligabetrieb dürfte auch die Qualifikation zur Europa League gelingen, sodass die realistische Chance auf internationale Erfahrung besteht. Das ist für seine aktuelle Entwicklung genau der richtige Schritt."

Die erste schwedische Liga, die Allsvenskan, befindet sich anders als die Bundesliga bereits mitten im Saisonbetrieb. So wurden bereits 19 Spieltage absolviert. Aus diesem Grund fällt die Leihe von Felix Beijmo auch recht kurz aus. Gerade einmal bis zum Winter soll der 21-Jährige nach Angaben des Vereins ins Malmö bleiben. Trainiert wird Beijmo künftig vom deutschen Ex-Profi Uwe Rösler, neuer Teamkollege ist unter anderem der ehemalige Bremer Markus Rosenberg.

„Natürlich haben wir uns alle erhofft, dass er mehr spielt, aber wir sind weiterhin überzeugt, dass er großes Potenzial besitzt“, hatte Baumann bereits am Dienstagmittag erklärt. Der mittlerweile 21-Jährige war im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro verpflichtet worden, hat sich seither allerdings nicht in den Vordergrund spielen können. Die erhoffte Alternative zu Theodor Gebre Selassie ist er nie gewesen, nur selten schaffte er es in den Kader. Auf einen Profieinsatz für Werder wartet Beijmo bislang vergeblich.