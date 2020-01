Felix Beijmo trainiert erst einmal in der Bremer U23 mit. (nordphoto)

Was wird aus Felix Beijmo? Mittlerweile hat der Januar seine zweite Hälfte erreicht, und Werder hat für den Rechtsverteidiger noch immer keinen Verein gefunden. Beijmos Leihvertrag bei Malmö FF war Ende Dezember ausgelaufen. Damit der 21-Jährige fit bleibt, darf er ab Dienstagnachmittag nun erst einmal bei Werders U23 mittrainieren, wie der Klub nun mitteilte. Dabei handelt es sich aber nur um eine Übergangslösung. Werder suche weiterhin einen Verein, bei dem Beijmo regelmäßig Spielpraxis sammeln könne, erklärte Sportchef Frank Baumann gegenüber dem WESER-KURIER. Die Suche gestaltet sich offenbar nicht ganz einfach. „Es gibt aktuell nichts ganz Konkretes. Wir müssen da noch etwas abwarten“, sagte Baumann.

Ein Verbleib in Bremen ist jedenfalls nicht geplant. Durch die Verletzungen von Theo Gebre Selassie und Michael Lang klafft auf der rechten Abwehrseite zwar derzeit eine Lücke, doch Beijmo ist weiterhin kein Thema, was sich auch daran zeigt, dass er bei der U23 und nicht bei den Profis mittrainiert. In der Hinrunde hat der Schwede durchaus Eigenwerbung betrieben. Für Malmö FF bestritt der Leihspieler acht Ligaspiele und erzielte ein Tor. Insgesamt viermal kam er zudem in der Europa League zum Einsatz. Malmös Sportchef Daniel Andersson verkündete Ende Oktober sogar, dass der Verein Beijmo gerne länger behalten würde, doch bis jetzt ist nichts weiter passiert.

„Es wäre schön, bis Ende Januar was für ihn zu finden“, betonte Baumann. Eventuell könnte ein Transfer von Beijmo, den Werder 2018 von Djurgardens IF holte, etwas Geld in die Kasse spülen, auch wenn die Bremer die drei Millionen Euro, die sie für den Schweden bezahlten, wohl kaum wieder reinholen können. Sollte sich bis Ende Januar kein Verein finden, gäbe es dann noch weitere Optionen, sagte Baumann. „Einige Tranferfenster sind länger offen, auch in Skandinavien.“