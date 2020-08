Der Begriff Werder-Familie ist fest etabliert, wenn es darum geht, das harmonische Miteinander im Klub zu beschreiben. Auf dem Trainingsplatz ist es in der Vorbereitung im Zillertal nicht immer harmonisch zugegangen. In fast allen Einheiten war kräftig Feuer drin – ein Signal, dass der Kampf um die Plätze in der ersten Elf in vollem Gang ist.

Am Sonnabend gab es in der zweiten Einheit gleich mehrere Hakeleien unter einigen Spielern. Zunächst rumpelte es zwischen Yuya Osako und Leonardo Bittencourt, danach waren es Ömer Toprak und Davie Selke, die miteinander rangelten. Nichts Wildes, aber eben doch sehr intensiv und lautstark ging es zu.

„Alle wollen gewinnen im Training"

Den Trainer freut es, sehr sogar. „Ich fand es total geil. Richtig gutes Training, so etwas will man haben", sagte Florian Kohfeldt am Tag darauf mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Danach saßen alle zusammen im Hotel und haben gelacht und gescherzt." Selbst am Morgen danach wurde noch gewitzelt, diesmal vom Trainer: „Ich habe Yuya beim Frühstück als erstes gefragt, ob er heute schon eine Schlägerei hatte."

Dass es zur Sache geht in der Vorbereitung, auch mal etwas derber, ist ganz im Sinne der Sache, erklärt Kohfeldt. Und es ist für ihn der Beleg, dass sich die Mannschaft nicht von alleine aufstellt, wie es in der vergangenen Saison aufgrund der vielen Verletzten häufig der Fall war. „Wir haben Konkurrenzkampf, wir haben ein sehr hohes Trainingsniveau. Alle wollen gewinnen im Training."

Werder steht zwar für Harmonie, zu viel davon ist aber nicht gut. Zumindest nicht in der Mannschaft. Kohfeldt sagt: „Wenn wir uns alle immer lieb haben, ergibt das keinen Sinn."