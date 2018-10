In Bremen lieben ihn alle, mit der peruanischen Nationalmannschaft wurde Claudio Pizarro in den vergangenen Jahren dagegen nicht mehr so richtig warm. Seit März 2016 bestritt der Werder-Stürmer kein Länderspiel mehr. Dass er im Sommer nicht mit zur WM nach Russland durfte, schmerzte den 40-Jährigen sehr. Pizarro soll nach 85 Länderspielen aber immerhin einen gebührenden Abschied aus dem Nationalteam erhalten, das stellte ihm Juan Carlos Oblitas in Aussicht. Der Sportdirektor des peruanischen Verbandes sagte zum TV-Sender Movistar Deportes: „Er verdient eine Ehrung, mehr als einen normalen Abschied. Egal, ob er spielt oder nicht.“

Dass Pizarro ein Abschiedsspiel im Weserstadion bekommt, wenn seine Karriere beendet ist, steht schon länger fest. Nun könnte also noch ein Abschiedsspiel in Peru dazukommen, in dem Pizarro dann ein letztes mal für das Nationalteam auflaufen würde. Womöglich wird der Torjäger aber in seinem Heimatland auch nur am Rande eines Länderspiels geehrt. Oblitas betonte jedenfalls: „Claudio ist der erfolgreichste peruanische Spieler auf Vereinsebene, und der Beste verdient immer eine Würdigung.“