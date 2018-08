Die heiße Phase der Vorbereitung hat begonnen. Im Trainingslager am Chiemsee sollen bis Freitag Abläufe im Spiel automatisiert, Systeme verinnerlicht werden. Und dabei zeichnet sich natürlich auch ab, welche Spieler zu Beginn der Saison in der Startelf stehen könnten. Florian Kohfeldt verzichtet auf Testspiele, die lässt er stattdessen im Training simulieren.

Am Sonntagvormittag gab es so ein Spiel, elf gegen elf. In der A-Mannschaft gab es in der Viererkette keine Überraschungen, sie wurde von Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson gebildet. Im Mittelfeld ließ Kohfeldt Maximilian Eggestein, Philipp Bargfrede und Davy Klaassen spielen, im Sturm Max Kruse, Milot Rashica und Yuya Osako. Das ließ sich im ersten Teil des Spiels auch ganz gut an, die B-Elf lag mit 0:1 durch einen Treffer von Rashica hinten und kam nur selten zum Zug. Im zweiten Teil allerdings sah es komplett anders aus, die vermeintlichen Startspieler wurden in die Defensive gedrängt. Durch Tore von Claudio Pizarro und Martin Harnik verließ die B-Elf am Ende als Sieger den Platz.

Kohfeldt, der im ersten Teil viel Lob aussprach, wurde nach der Pause zornig. "Jeder macht, was er will. Keine Organisation", lautete sein Fazit der zweiten Hälfte. Vielleicht kommt es Kohfeldt aber ja gar nicht so ungelegen, dass noch nicht alles funktioniert. So gerät kein Spieler in die Versuchung, ein paar Prozent weniger zu geben.