Matchwinner Ishak Belfodil...

Über das Spiel: „Ich möchte jetzt nicht so viel über mich selbst reden, ich freue mich für das Team. Das war heute ein toller Sieg, den wir uns auch verdient haben. Wenn man nur auf die Statistik schaut, war es mein bestes Spiel für Werder – aber ich hatte auch schon andere gute Spiele, in denen mir dann das Glück vor dem Tor gefehlt hatte. Heute war das Ergebnis sehr gut. Jetzt müssen wir genau so weitermachen und uns die Mentalität weiterhin bewahren, damit wir in jedes Spiel so stark starten.“

Über seine Entwicklung bei Werder: "Es war nicht einfach für mich, ich musste erst ein paar Erfahrungen sammeln. Aber jetzt funktioniert die Mannschaft besser und unterstützt mich besser.

Zum Kader: "Wir haben zusätzliche Möglichkeiten, wir haben super Spieler wie Aron oder Milot. Jeder kann sofort in die Mannschaft kommen. Das ist natürlich sehr gut."

Zur Abstiegsgefahr: "Es ist rechnerisch noch nicht vorbei. Wir müssen so weiter machen und das Maximum an Punkten holen."

Max Kruse…

Zum Spielverlauf: „Ich glaube, gerade die ersten 20 Minuten haben wir es sehr, sehr gut ausgespielt und sind auch verdient mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. In den letzten Wochen generell haben wir gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen können und auch gute Ergebnisse einfahren können.“

Zu Matchwinner Ishak Belfodil: „Ich habe gar nicht gewusst, dass es Belfos Vorlage war. Der ist heute natürlich der Mann des Spiels.“

Zur Leistunsgdichte im Werder-Angriff: „Wir haben einen breiten Kader, mit Milot haben wir im Winter noch einmal Qualität dazubekommen, Ishak hat sich immer mehr an die Bundesliga gewöhnt. Wir haben viele Optionen im Angriff, aber es ist auch wichtig, dass wir die Bälle gut hinten rausspielen. Das haben wir heute über weite Strecken richtig gut gemacht.“

Augsburgs Linksverteidiger und Vorlagengeber Philipp Max:

„Das war eine richtig schlechte erste Halbzeit von uns. Wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns gegen Bremen erhofft hatten. Natürlich wussten wir, dass das eine ganz andere Mannschaft ist als die, gegen die wir in der Hinrunde mit 3:0 gewonnen hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht: Ich hatte einen Schuss in die Kurze Ecke, Gregerl (Michael Gregoritsch, Anm. d. Red.) hatte den Freistoß – aber dann braucht man auch das Spielglück. Am Ende war es ein offener Schlagabtausch, wo ess hin und her ging. Da hatten wir Glück, dass wir nur 3:1 verloren haben.“

Weitere Stimmen:

#Kruse: In der ersten Halbzeit haben wir unsere spielerische Qualität unter Beweis gestellt, die Phase in Halbzeit 2 war aber nicht gut. Da kann es auch schnell 2:2 stehen. Am Ende haben wir verdient gewonnen. #Werder #fcasvw pic.twitter.com/R69BYqB5Lq — SV Werder Bremen (@werderbremen) March 17, 2018