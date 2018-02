Ein paar Extra-Tage in Paris. Klingt erst einmal gut, doch Ishak Belfodil hatte etwas anderes geplant. Werders Stürmer hatte sich am Mittwoch von Trainer Florian Kohfeldt die Erlaubnis geholt, den trainingsfreien Donnerstag in Frankreich zu verbringen – aus familiären Gründen. Wegen starken Schneefalls in Paris sei jedoch Belfodils Rückflug ausgefallen, wie Werder mitteilte. Er verpasste die Trainingseinheiten am Freitag und Sonnabend. Im Kader für das Heimspiel gegen Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr) steht der 26-Jährige somit nicht.

"Das ist die logische Folge daraus, dass er zweimal nicht trainiert hat", erklärte Kohfeldt. Eine disziplinarische Maßnahme sei die Nicht-Berücksichtigung ausdrücklich nicht. "Ishak hat sich vorbildlich verhalten und sich sofort gemeldet, als sein Flug gestrichen wurde", betonte Kohfeldt. Werder habe daraufhin vergeblich probiert, einen anderen Flug zu buchen oder eine Rückreise mit der Bahn zu organisieren, berichtete der Trainer. Belfodils Berater Mohamed Al Faiech sagte MEIN WERDER, er habe sogar versucht, einen Privatjet für den Angreifer zu chartern, habe wegen des Wetters jedoch keine Starterlaubnis erhalten.

"Eine blöde Geschichte"

Belfodil war mit seinem Problem übrigens nicht alleine, in Paris hingen wegen starken Schneefalls Hunderte von Reisenden an Flughäfen und Bahnhöfen fest. Sogar der Eiffelturm wurde zwischenzeitlich geschlossen. Belfodils Ausfall sei "eine blöde Geschichte", räumte Kohfeldt ein. "Wenn man fragt, ob es fahrlässig von mir war, die Reise in einer Englischen Woche zu erlauben, ist das berechtigt." Mit zwei Tagen Verspätung traf Belfodil am Sonnabend wieder an der Weser ein und sollte noch am Abend ein individuelles Training absolvieren.

Belfodils Pech ist nun Johannes Eggesteins Glück. Im Kader für das Wolfsburg-Spiel ist ein Platz für einen Stürmer frei geworden, und den erhält der 19-Jährige. "Jojo ist näher dran an der Mannschaft als manche glauben", unterstrich Kohfeldt. Ebenfalls im Aufgebot steht Aron Johannsson, der bei der Pokalniederlage in Leverkusen einen Schlag auf die Hüfte bekommen hatte. Der Angreifer absolvierte das Abschlusstraining komplett und ist laut Kohfeldt ein Kandidat für die Startelf. Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede, der nach seinen Fußproblemen wieder voll mittrainierte.

