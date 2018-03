Ishak Belfodil traf zweimal selbst und legte einen Treffer auf. (nordphoto)

Ishak Belfodil – so viel lässt sich nach den letzten Wochen sagen – ist eines der Gesichter eines Bremer Luxusproblems. Der Algerier, der sich in der Hinrunde noch oftmals schwertat, scheint mittlerweile seine Rolle im System von Florian Kohfeldt gefunden zu haben. Immer besser harmoniert Belfodil mit Max Kruse und Co., immer zuverlässiger bringt der 1,91 Meter große Angreifer seine technischen Fähigkeiten und seine Stärken im Offensivzweikampf auf den Platz.

Alles, was Belfodil davon abhält, einen Stammplatz auf einem der Flügel im Bremer 4-3-3 zu beanspruchen, ist der Umstand, dass auch Milot Rashica, Aron Johannsson, Florian Kainz und Zlatko Junuzovic diese Position nicht nur spielen können, sondern dabei zuletzt auch stets überzeugten, wenn Kohfeldt ihnen die Chance einräumte. Bei Belfodil liegt der Fall kaum anders: Der 3:1-Auswärtserfolg über den FC Augsburg markiert den vorläufigen Höhepunkt einer aus Bremer Sicht hocherfreulichen fußballerischen Entwicklung des Spielers, der sich selbst als „französischen Zehner“ beschreibt.

Damit meint Belfodil nicht etwa Johan Micoud, sondern die Position der hängenden Spitze. Und genau die durfte Belfodil gegen Augsburg auch einnehmen: In der ersten Hälfte noch vom rechten Flügel einrückend, in der zweiten Halbzeit dann von links ins Zentrum ziehend. Gegen den Ball versperrte Belfodil vor dem Seitenwechsel stark die Passwege auf Augsburgs Top-Vorbereiter Philipp Max, der erst durch eine Systemumstellung überhaupt ins Spiel kam.

Belfodil rieb sich auch in den Zweikämpfen auf wie kein anderer Bremer: 21 direkte Duelle stehen für den Offensivspieler am Ende des Tages auf dem Papier. Das ist mit Abstand der Spitzenwert, Theodor Gebre Selassie folgt mit 13 Zweikämpfen. Insgesamt ging Belfodil aus 42,9% seiner Zweikämpfe als Sieger hervor – von seinen elf Luftzweikämpfen konnte er allerdings starke 63,6% gewinnen.

Und in der Offensive? Da wurde viel rochiert. Die Bremer Flügelstürmer sollen nicht starr auf der Außenbahn agieren, sondern besitzen große positionelle Freiheiten. Diese nutzten Belfodil und auch Florian Kainz spielintelligent und der Situation angemessen. Ob mit Läufen in die Tiefe, Überladungen in Ballnähe auf einem der Flügel oder als Anspielstation im Zentrum, wenn Max Kruse den Raum geöffnet hatte: Immer wieder waren die Augsburger mit der Zuordnung überfordert.

Folgerichtig kam Werder wiederholt zu hochkarätigen Chancen. Belfodil war stets involviert: Mit 26 Pässen in der gegnerischen Hälfte zeigte der Offensivallrounder sich bemerkenswert spielfreudig. Nur Philipp Bargfrede (ebenfalls 26 Pässe, 80,8% zum eigenen Mann) und natürlich der verkappte Spielmacher Kruse (34 Pässe, 82,4% zum eigenen Mann) kommen auf bessere Werte.

Neben drei Torschussvorlagen (der zweitbeste Wert hinter Kruse mit fünf), von denen eine zu Kruses 3:1-Entscheidungstreffer führte, überzeugte aber vor allem auch ein Aspekt, für den Belfodil in der Vergangenheit häufig kritisiert worden war: Als Mittelstürmer noch war der Algerier eher selten in Abschlusssituationen gekommen, gegen Augsburg gab Belfodil satte sieben Schüsse ab. Fünf davon fanden den Weg aufs, zwei bekanntermaßen sogar ins Tor von Augsburg-Keeper Marwin Hitz.

Es war also ein rundum gelungener Auftritt der Leihgabe von Standard Lüttich – und eindrucksvolle Eigenwerbung mit Blick auf einen möglichen längeren Verbleib in Bremen. Die Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro ist zwar hoch, Belfodils Formkurve deutet allerdings darauf hin, dass er auch diesen Preis wert sein könnte. Gegen Augsburg traute der französische Zehner sich im Dribbling sogar die ikonische Zidane-Drehung am Gegenspieler vorbei zu: Das Selbstbewusstsein bei Belfodil ist da, und angesichts des Spielverlaufs dürfte es nicht kleiner geworden sein. Werder kann das nur recht sein.