Nachdem klar war, dass es mit Ishak Belfodil und Werder nicht weitergeht, kamen schnell Gerüchte um einen Wechsel zur TSG Hoffenheim auf. Am Dienstagnachmittag vermeldete der Champions-League-Teilnehmer dann Vollzug: Belfodil hat einen Vertrag bis 2022 im Kraichgau unterschrieben. Über die Ablösesumme macht der Klub keine Angaben.

Werder hatte Belfodil im Sommer 2017 von Standard Lüttich ausgeliehen. Nach einem Streit zwischen seinem Berater Mohamed Al Faiech und Sportchef Frank Baumann wollten die Bremer ihn nicht fest verpflichten. Im Kern ging es darum, ob eine Kaufoption in Belfodils Vertrag allein vom Spieler oder in Absprache mit Werder gestrichen wurde. Der algerische Nationalspieler gehörte danach in Mainz und beim Freundschaftsspiel in Gersten nicht mehr zum Kader.

Insgesamt bestritt er für die Bremer 29 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. In Hoffenheim soll Belfodil nun Mark Uth ersetzen, der zum FC Schalke wechselt. Die TSG hatte sich zuvor auch schon mit Leonardo Bittencourt vom 1. FC Köln für die Offensive verstärkt, an dem Werder ebenfalls Interesse gezeigt hatte.

Die "Variabilität auf den Offensivpositionen" mache Belfodil "wertvoll für unser Spiel. Ishak kann ganz vorne im Zentrum spielen, als hängende Spitze oder auf den Halbpositionen. Insofern passt er hervorragend in unser gesuchtes Profil", sagte Alexander Rosen, der Hoffenheimer Sportdirektor.

Belfodil betonte: "Ich bin sehr glücklich, mich bei diesem aufstrebenden Verein entfalten zu dürfen und werde alles dafür tun, um meinen Beitrag zu weiteren Erfolgen leisten zu können." Die Reise des Algeriers durch Europa geht nun also weiter. Hoffenheim ist Belfodils neunter Verein in den vergangenen neun Jahren.