Werder will Nabil Bentaleb von Schalke 04 ausleihen - und der 24-jährige Algerier will auch zu den Bremern. Noch ist der Transfer aber nicht in trockenen Tüchern. Am Dienstag hat sich Maximilian Eggestein aber schon einmal zu seinem möglicherweise baldigen Teamkollegen geäußert: „Bentaleb ist ein super Fußballer, körperlich sehr robust, keiner spielt gerne gegen ihn“, sagte Eggestein und fügte an: „Er würde uns verstärken.“

Auf Schalke war Bentaleb in Ungnade gefallen und mehrfach suspendiert worden, die Gelsenkirchener wollen den charakterlich nicht gerade als einfach geltenden 24-Jährigen unbedingt abgeben. Darauf angesprochen, hielt sich Eggestein bedeckt: „Falls er kommt, würde ich mir gerne ein eigenes Bild machen, ich kann nicht beurteilen, was auf Schalke vorgefallen ist und möchte da auch nichts hineininterpretieren.“

Eggestein stellt sich in den Dienst des Teams

Eggestein selbst steht aktuell vor einer schwierigen Situation. Durch die enormen Verletzungssorgen in der Bremer Abwehr wird der 22-Jährige vermutlich auch am Wochenende gegen Augsburg auf einer Außenverteidigerposition aushelfen müssen, wie er es nach der Toprak-Verletzung fast das gesamte Spiel gegen Hoffenheim bereits getan hatte. „Ich spiele zwar lieber im Mittelfeld, aber jetzt geht es nicht darum - sondern nur darum, wo man gebraucht wird. Aufgrund der Personallage müssen persönliche Interessen zurückstehen.“

Grundsätzlich gehe es jetzt erst einmal darum, unbedingt gegen Augsburg zu punkten, so Eggestein, der betonte: „Wir machen uns selber Druck, weil wir mit einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause wollen, um auch nicht so viel Theater zu haben.“