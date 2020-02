Klare Botschaft der Werder-Fans am Trainingsplatz. (nordphoto)

An anderen Bundesligastandorten wurden im Abstiegskampf schon die schockierendsten Plakate gesichtet, in Bremen aber gehen die Fans einen anderen Weg. Beim Abschlusstraining am Freitag für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr, Weserstadion) hing ein Banner am Trainingsplatz mit der Aufschrift: „Kämpft für diese Stadt, unseren Verein und euren Trainer!“

Den Profis wurde damit noch einmal deutlich vor Augen geführt, was gegen den BVB und generell in den kommenden Wochen gefragt sein wird. Dass eine Mannschaft aufgefordert wird, für ihren Trainer zu kämpfen, ist dabei keineswegs alltäglich in der Bundesliga.