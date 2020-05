Peter Gagelmann schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. (WESER-KURIER)

Für uns alle gilt seit Wochen: Stand heute ist dies und morgen das erlaubt und kann übermorgen schon wieder hinfällig sein. Auch ich konnte mir vor zwei Wochen keinen Re-Start der Bundesliga vorstellen, hatte mehr Bedenken als Vorfreude auf den von uns allseits geliebten Profifußball.

Dass selbst in einer Umfrage des größten Fußballmagazins in Deutschland nur 57 Prozent der Fußballfans sich für die Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen aussprechen, zeigt, wie sich der Stellenwert des Profifußballs in Deutschland momentan darstellt. Umso interessanter ist, dass dann doch über fünf Millionen Menschen am vergangenen Wochenende die Fußballspiele am Samstagnachmittag auf „Sky“ verfolgt und diese nicht, wie von vielen angekündigt, boykottiert haben.

Mit großer Skepsis und einer entsprechenden Erwartungshaltung ging es also wieder los. Dass die DFL mit ihrem Maßnahmen-Paket und deren Vorschriften, Anweisungen und Empfehlungen, mit der uns bekannten deutschen Gründlichkeit in der ganzen Welt für hohe Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist nicht verwunderlich. Der Respekt, das Lob und die Anerkennung für diese außerordentliche Umsetzung war in der internationalen Presse zu vernehmen. Dass ein Revierderby Dortmund gegen Schalke ohne Zuschauermassen, auch im Stadionumfeld, über die Bühne gehen kann, ist in der Tat eine Sensation und wäre vor Corona wohl unvorstellbar gewesen.

Auch für das 19. Team der Bundesliga (dem Team der Bundesliga-Schiedsrichter) sind die Abläufe und Spielleitungen komplett anders. Kurzfristige Corona-Tests, ortsnahe Ansetzungen und Einzelanreise in separaten Autos, direkt von zuhause ins Stadion, sind in der professionellen Vorbereitung eines Bundesligaspiels ungewohnt und gewöhnungsbedürftig. Es ist der Schiedsrichterkommission um Lutz Michael Fröhlich und seinem Team gelungen, durch etliche Videokonferenzen und viele persönliche Gespräche, das Team der Schiedsrichter auf diese schwierige Situation vorzubereiten.

Sehr gute Teamarbeit

Ein emotionsgeladenes ausverkauftes Stadion pusht und motiviert ein Schiedsrichterteam. Die besondere Herausforderung ist, für Spieler genauso wie für Schiedsrichter, mit derselben Konzentration und Aufmerksamkeit, während eines Geisterspiels ohne entsprechenden Lautstärkepegel, Höchstleistung abzurufen. Die Spielleitungen in dieser neuen Situation waren geprägt von sensibler Kommunikation und sehr guter Teamarbeit. Wenn sich dennoch mal eine Entscheidung durch die Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten in Köln etwas verzögerte, war dieses nicht mehr im Fokus medialer Aufmerksamkeit. Das System und dessen Abläufe scheinen mittlerweile anerkannt. Das war am ersten Spieltag nach der Corona-Pause deutlich und erfreulich.

Die gesamte Sportwelt schaut auf die Bundesliga. Andere Sportarten würden an dem Erfolg einer akzeptablen Durchführung der Fußball-Bundesliga partizipieren. Sie hätten durch das Fortführen ihrer sportlichen Wettkämpfe somit eine größere Überlebenschance und könnten hoffentlich vor einem finanziellen Ruin bewahrt werden. Schließlich hat der Sport im Ganzen einen gesellschaftlich-kulturellen Stellenwert, den es zu wahren gilt.

