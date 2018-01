Florian Kohfeldt änderte seine Mannschaft im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel auf drei Positionen. Robert Bauer, Thomas Delaney und Jerome Gondorf rutschten in die Startelf, dafür mussten Theo Gebre Selassie, Florian Kainz und Ishak Belfodil auf die Bank. Werders Coach entschied sich etwas überraschend nicht für eine Dreier- oder Fünferkettenkonstellation in der letzten Linie, sondern ein 4-1-4-1.

Vor Jiri Pavlenka bildeten Milos Veljkovic und Niklas Moisander die Innenverteidigung, Bauer verteidigte rechts, Ludwig Augustinsson links. Philipp Bargfrede und Maximilian Eggestein spielten vor der Abwehr, Zlatko Junuzovic rechts und Gondorf links zusammen mit dem zentralen Delaney in der offensiven Mittelfeldreihe. Max Kruse war die nominell die einzige Spitze.

Die Bayern änderten ebenfalls auf drei Positionen ihre Startelf. Für den erkrankten David Alaba rückte Juan Bernat links in die Viererkette. Auf der anderen Seite verdrängte Joshua Kimmich Rafinha auf die Bank. Robert Lewandowski kam für Arturo Vidal ins Spiel. Die Bayern agierten in ihrem gewohnten 4-3-3.

Werders Pläne wurden gerade im Spiel gegen den Ball schnell klar. Im Pressing stellte sich die Mannschaft in einem 4-4-2 auf und ließ die Bayern in der Regel anspielen, um dann die zentralen Schaltstellen der Bayern zu blockieren: Jerome Boateng und James. Sobald Niklas Süle am Ball war, verstellte Kruse den (Rück-)Pass auf Boateng, so dass Süle entweder andribbeln oder nach vorne spielen musste. Boateng sollte offenbar so selten wie möglich selbst in diese Rolle schlüpfen, um dann den Angriff mit einem langen Ball oder einer Spielverlagerung zu beschleunigen.

Ließ sich dann James in die tiefere Halbposition fallen, um die Bälle selbst abzuholen oder Kruse zu umspielen, dann rückten Eggestein oder der etwas höher postierte Delaney auf den Kolumbianer heraus. Delaney lief manchmal auch mit Tempo auf Boateng durch, sobald der den Ball erhalten hatte.

Werder dominiert die Spielfeldmitte

Kohfeldt wollte das Zentrum verriegeln und auf den gefährlichen Bayern-Flügeln von innen nach außen verteidigen. Dafür sollten die Außenverteidiger frontal gegen Bayerns Flügelspieler anlaufen und Junuzovic und Gondorf das Überlaufen von Bernat und Kimmich verhindern. Unterstützend rückte aus dem Zentrum auch ein weiterer Spieler in Ballnähe, um die Situationen abzusichern.

Das ging nach nicht mal fünf Minuten etwas schief, als Bauer einen Moment zu spät dran war gegen Ribery und Junuzovic nicht aushelfen konnte. Bauer foulte und sah früh gelb, was ihn im weiteren Verlauf vorsichtiger werden ließ und die Bayern noch mehr ermutigte, über Werders rechte Abwehrseite anzugreifen.

Trotz dieses eher unglücklichen Starts funktionierte Bremens Defensivplan ziemlich gut. Die Bayern und James wurden weit weg vom eigenen Tor gehalten und tauchte der Kolumbianer doch mal tief in Bremens Hälfte auf, wurde er von Eggestein scharf verfolgt und markiert. Werders linke Abwehrseite hatte den schwachen Arjen Robben und Kimmich nachrückende Läufe gut im Griff und Boateng brachten die Gastgeber in den ersten Minuten auch kaum ins Spiel. Bremen variierte sein Anlaufverhalten auch gut, sodass sich die Bayern schwer darauf einstellen konnten. Werders Spieler unterstützten sich gut, waren wacher als die etwas lethargisch wirkenden Münchener.

Wenn es brenzlig wurde, dann war stets Ribery daran beteiligt, der häufig einrückte, um in der Halbspur anspielbar zu sein oder sogar die Seite wechselte, um sich Bauers Bewachung zu entziehen. Durch die Mitte gelang den Bayern aber trotzdem kaum etwas.

Martinez allein kann Kruse und Co. nicht stoppen

Mit dem Ball versuchte Werder, den Raum neben dem einzigen Bayern-Sechser Javi Martinez zu nutzen. In der Regel war es Kruse, der sich in Martinez‘ Rücken ins linke Mittelfeld fallen ließ, um die nominelle Gleichzahl in eine Bremer Überzahl zu verwandeln und den Platz neben dem Spanier zu nutzen. Da die Bayern mit Thomas Müller und James zwei eher offensiv denkende Spieler auf den Achterpositionen hatten und Martinez unmöglich einen so großen Raum verteidigen konnte, war das ein gutes Rezept, um dort Kruse als Anspielstation zu suchen oder einen der aufgerückten Bremer Achter Eggestein oder Delaney oder sogar die beiden eingerückten Flügelspieler Junuzovic und Gondorf.

Kruse hatte am Ende als Angreifer nicht umsonst die meisten Ballaktionen aller Bremer Spieler, spielte die meisten Pässe und hatte die beste Passquote in der gegnerischen Hälfte. Werder schaffte es also, seinen wichtigsten Offensivspieler in guten Zonen so ins Spiel zu bringen, dass er Angriffe von dort entwickeln oder mit einem finalen Pass in eine Abschlussposition bringen konnte.

Was ebenfalls durchaus bemerkenswert war: Auch Keeper Pavlenka spielte einige Male mutig einen flachen, vertikalen Pass auf einen sich anbietenden Mitspieler, auch wenn der schnell von einem Bayern-Spieler Druck bekommen konnte.

Werder hatte die klareren Torchancen und kam eigentlich nur dann in Bedrängnis, wenn die Bayern Boateng freispielen konnten und der den Ball schnell auf die (meist linke) Seite verlagerte. Die gefürchtete Waffe der Bayern, den Gegner auf eine Seite zu ziehen, um dann von dort über eine oder zwei Stationen auf die andere Seite zu verlagern und Ribery oder Robben in einen Eins-gegen-Eins-Situation zu bringen, unterbanden lauffreudige und aufmerksame Bremer nahezu komplett, die den Bayern zudem kaum Tempo in ihren Aktionen gewährten. Die Führung der Gäste durch Gondorf war deshalb auch verdient.

Der Ausgleich der Bayern kam überraschend und war umso ärgerlicher, da ihm ein klarer individueller Fehler von Veljkovic vorausging, der eine an sich völlig harmlose Halbfeldflanke von Boateng, bei der Werder zudem noch neun Feldspieler hinter dem Ball und Überzahl im Strafraum hatte, einfach durchrutschen ließ.

Kohfeldt wechselte Bauer zur Pause aus und brachte Gebre Selassie - und Werder blieb seinem mutigen Pressing auch in der zweiten Halbzeit treu und stellte die Bayern nun teilweise am eigenen Strafraum schon zu. Kohfeldts Mannschaft blieb unberechenbar, die Bayern hatten auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ihre Mühe damit.

Heynckes reagierte nach knapp einer Stunde mit einem Doppelwechsel. Mit Vidal auf Martinez‘ Position wurde er Aufbau der Bayern flüssiger, weil sich Vidal höher positionierte und Werders Deckungsschatten entgehen konnte. Zudem ersetzte Kingsley Coman den unsichtbaren Robben.

Die Bayern hatten nun noch länger den Ball und verhinderten Werders Konterversuche durch ein besseres Gegenpressing früher und effizienter. In der Phase wackelte das Bremer Spiel ein wenig, die Ordnung war ein paar Minuten zerfleddert, mit großen Abständen zwischen Defensive und Offensive und weniger Nachrücken im Pressing und im Angriff.

Richtig gefährlich wurde es für Bremer aber trotzdem nur dann, wenn die Mannschaft eigentlich selbst einen Vorteil hatte: Werders Absicherung bei eigenen Standards war schon in der ersten Halbzeit einmal schwach und wurde im zweiten Durchgang in zwei weiteren Szenen beinahe bestraft. Die Mannschaft zog sich dabei zu langsam zurück und wurde von den Bayern beinahe ausgekontert.

Die Führung der Bayern fiel nach einem Eckball, als Delaney gegen Lewandowski weder zum Kopfball kam, noch diesen wenigstens störte. Werder konnte sich aber wieder einmal auf die neu gewonnene Stärke bei Eckbällen verlassen und zwang Süle förmlich zum Eigentor. Delaney hätte den Ball fünf Meter frei vor dem Tor aber schon versenken müssen. Eigentlich war Werder jetzt wieder drin im Spiel, keine 90 Sekunden später kassierte das Team aber das zweite leicht zu verteidigende Gegentor, das deshalb umso ärgerlicher war, da es bereits in der Vorwoche in einer nahezu baugleichen Situation schon zu einem Gegentreffer geführt hatte: Im Zentrum gab es Zuordnungs- und Verständigungsprobleme, obwohl Bremens Spieler in Überzahl waren. Der Gegnerspieler am Ball bekam keinerlei Druck und konnte selbst eine Halbfeldflanke zu einer wirklich gefährlichen Vorlage verwandeln.

Kohfeldt lockerte die Absicherung auf der Sechs zehn Minuten vor dem Ende und nahm Bargfrede runter, für ihn kam Belfodil. Werder kam aber gar nicht dazu, alles zu riskieren, weil James‘ überragende Idee und das vierte hohe Zuspiel in den Bremer Strafraum auch zum vierten und entscheidenden Tor führte.

Fazit

Bremen war beim designierten Meister auf nahezu alles hervorragend eingestellt und hatte sowohl mit als auch gegen den Ball einen guten Plan. Dass am Ende eine vermeidbare Niederlage stand mit gleich vier Gegentoren, hatte mit individuellen Aussetzern der Spieler zu tun und mit der Klasse der Bayern. Die Gastgeber waren in einem Spiel auf Augenhöhe schlicht das besser besetzte Team und nutzten ihre individuelle Klasse kühl aus.