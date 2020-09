Johan Mina lebt sich gerade in Bremen ein. (nordphoto)

Der Blick ins Weserstadion hat schon viele junge Spieler motiviert. Wer im Werder-Internat in der Ostkurve wohnt, kann von dort aus den Platz sehen und davon träumen, eines Tages unter Flutlicht vor ausverkauftem Haus Tore für Werder zu schießen. Diesen Blick genießt derzeit auch Johan Mina. Rund drei Wochen ist der 18-Jährige aus Ecuador jetzt in Bremen. Und während neue Spieler normalerweise im Luxushotel einkehren, wohnt Mina in der Ostkurve. „Erst einmal ist er im Internat untergebracht, damit er bei uns gleich mittendrin ist. Dort wird er rundum versorgt, das fängt beim Essen an“, sagt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball und Scouting, im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Mina hat vorher bei CS Emelec in Ecuador gespielt, in seiner Heimat, wo ihm alles vertraut war. In Deutschland dürfte für ihn jetzt fast alles neu sein, das wissen sie bei Werder natürlich. Fritz betont: „Es ist unser Anspruch, ihm das Einleben so einfach wie möglich zu machen. Er ist zum ersten Mal weg von zu Hause. Für solch einen jungen Spieler ist der Wechsel von Südamerika nach Europa ein Riesenschritt. Er hat sich trotzdem schon sehr gut eingefügt.“

Training bei der U23

Mina musste nach seiner Ankunft erst einmal in Quarantäne. Inzwischen darf er bei Werders U23 mittrainieren. „Im Training macht er schon einen sehr guten Eindruck. Bis auf Weiteres wird er nur trainieren. Bei ihm gab es die besondere Situation, dass er längere Zeit gar nicht gegen den Ball getreten hatte. Er ist in der Zeit natürlich laufen gegangen und war oft im Kraftraum, aber die Arbeit mit dem Ball ist eben doch etwas anderes. Wir führen ihn Schritt für Schritt heran“, schildert Fritz.

Mina, der am liebsten auf der Zehner-Position spielt, hat in den ecuadorianischen Junioren-Nationalteams Werders Aufmerksamkeit erregt und war etwa Torschützenkönig der U17-Südamerikameisterschaft. Bis der 18-Jährige für Werder trifft, dauert es aber wohl noch etwas. Für die U23 und die U19 ist Mina nicht spielberechtigt. Für die Profis dürfte der Offensivspieler auflaufen, doch Fritz betont: „Wir geben ihm Zeit, sich zurechtzufinden. Da gibt es überhaupt keinen Zeitdruck.“